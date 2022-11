Vestibular 2023: UVA libera Cartão de Informação com locais de prova

A Universidade do Estadual Vale do Acaraú (UVA) divulgou nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, os locais de prova do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem conferir onde farão o exame por meio do Cartão de Informação, disponível no site da UVA.

De acordo com a UVA, para imprimir o Cartão de Informação, o candidato deverá entrar no sistema informando CPF e senha cadastrados no momento da inscrição. É recomendado levar o documento para apresentar juntamente com o documento oficial de identificação no dia da prova.

Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 27 de novembro, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. De acordo com a UVA, são esperados para as provas 5.058 inscritos.

No período da manhã, das 8h às 12h, a UVA vai aplicar a Prova de Conhecimentos Gerais, enquanto no período da tarde, das 14h às 17h, os candidatos responderão a Prova de Conhecimentos Específicos e a Prova de Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com edital, a prova será composta por 60 questões objetivas de conhecimentos gerais e por 20 questões objetivas de conhecimentos específicos, de acordo com o curso de escolha.

Vestibular 2023

A oferta total da UVA é de 944 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023. As oportunidades estão distribuídas por 26 cursos de graduação. Há reserva de vagas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas e para PcD. Os candidatos puderam solicitar a inclusão no Sistema de Cotas entre 5 e 9 de setembro.

A divulgação do resultado final do Vestibular 2023, com a lista de convocados em 1ª chamada, será feita no dia 6 de janeiro de 2023, a partir das 17h.

Veja mais detalhes no site da UVA.

