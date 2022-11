Vestibular Cásper Líbero 2023: inscrições abertas para o processo seletivo

A Faculdade Cásper Líbero é uma instituição de ensino superior na área de comunicação com sede em São Paulo.

Com uma grande e variedade oferta de cursos, a faculdade está com inscrições abertas para a próxima edição de seu vestibular.

Ficou interessado? Então confira todas as informações principais sobre o vestibular da Cásper Líbero.

Vestibular Cásper Líbero 2023: inscrições

As inscrições para o vestibular Cásper Líbero 2023 estão abertas desde o dia 10 de outubro e assim permanecerão até o dia 7 de dezembro de 2022.

Todos os candidatos interessados deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 140,00. As inscrições poderão ser feitas unicamente pelo site oficial disponibilizado.

Vestibular Cásper Líbero 2023: vagas oferecidas

A Cásper Líbero irá oferecer uma quantidade considerável de vagas na próxima edição do seu processo seletivo. Confira a seguir quais serão as vagas para cada curso:

Curso de Jornalismo: 200 vagas para o período diurno e 100 vagas para o noturno;

Curso de Publicidade e Propaganda: 100 vagas para o período diurno e 100 vagas para o noturno;

Curso de Relações Públicas: 100 vagas para o período diurno e 50 vagas para o noturno;

Curso de Rádio, TV e Internet: 45 vagas para o período diurno e 45 vagas para aquele noturno;

Vestibular Cásper Líbero 2023: provas

As provas do vestibular Cásper Líbero 2023 serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022, das 9h às 12h.

O exame ocorrerá de forma totalmente remota e online, exigindo dos candidatos somente a utilização de um computador com acesso à Internet e equipado com webcam e microfone para participação no processo seletivo.

A prova será formada por uma redação (equivalente a 50% da pontuação total) e também por 30 questões de múltipla escolha (50% da pontuação total), divididas em quatro blocos.

As questões da prova abordarão temas relacionados com conhecimentos interdisciplinares de língua portuguesa, literatura em língua portuguesa, história geral, história do Brasil e atualidades.