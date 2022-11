Viaduto em Feira de Santana é interditado após terceiro acidente em 4 meses

Foto: Reprodução

Um viaduto do Complexo Viário Miraldo Gomes, em Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador, foi interditado nesta quinta-feira (10). A medida foi tomada após o lugar passar pelo terceiro acidente em um período de quatro meses.

Em julho deste ano, o local também foi interditado após um caminhão-tanque bater em uma parte do viaduto, o que causou danos à estrutura.

Em nota, a prefeitura do município afirma que foi registrado no viaduto, que liga a BR-116 a BR-124, um terceiro acidente que comprometeu o escoramento do local, além do impacto dos dois primeiros.

Segundo a Prefeitura de Feira, o trânsito vai ser interrompido na parte inferior e superior do viaduto. O tráfego vai ser desviado para vias marginais. Equipes emergenciais foram convocadas para recompor o escoramento.

Ainda segundo a nota, o Governo Municipal vem enfrentando impasse para recuperar o viaduto desde julho deste ano, quando ocorreu o primeiro acidente. É que a obra depende da aprovação dos vereadores para a adequação orçamentária.

O superintendente de Operações e Manutenção, João Vianey, informou que diante dos graves danos será necessário reavaliação do orçamento. Segundo ele, a estrutura está em situação de risco extremo e precisa da aprovação com brevidade.

“A previsão era a intervenção em uma viga e tinha todo o plano de trabalho definido desde agosto. No entanto, a situação atual além de agravar a primeira viga que já estava danificada, impactou na segunda viga que não tinha danos. Então vamos fazer alterações no plano de trabalho proposto”, explicou.

Não há previsão de quando o viaduto será reaberto.

