Vigilante é morto a tiros em ponto de ônibus em Salvador

Um vigilante foi morto a tiros, na manhã desta terça-feira (15), quando estava em um ponto de ônibus da Avenida Gal Costa, localizado na altura do bairro de Sussuarana, em Salvador. As informações iniciais, segundo a Polícia Civil, são de que Valmir Soares Cerqueira, de 41 anos, foi atingido por vários disparos efetuados por dois homens armados.

Os suspeitos ainda não foram identificados. Eles fugiram após a ação criminosa. Policiais da 48ª CIPM foram acionados, isolaram a área e solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Mas, Valmir já estava sem vida. Ele esperava um coletivo quando foi morto.

O corpo do vigilante foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado. Não há informações sobre velório ou sepultamento da vítima.

A autoria e a motivação ainda são desconhecidas. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Possível assalto

Testemunhas do crime revelaram, à TV Bahia, de que os homens armados deram voz de assalto no ponto de ônibus. E de que Valmir teria reagido. As Polícias Civil e Militar não confirmaram o fato.

