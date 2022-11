Viih Tube abre o jogo sobre relação com Juliette: ‘Não somos amigas’

Foto: Reprodução/ TV Globo

A ex-BBB Viih Tube abriu o jogo sobre a relação com Juliette e comentou a respeito da polêmica em torno do chá revelação do filho dela com o também ex-BBB Eliezer.

Acontece que Juliette disse durante uma live que não foi convidada para o evento que reuniu diversos ex-participantes do reality show.

Viih Tube, porém, revelou que enviou o convite para a cantora, mas como ela trocou de número, o arquivo não chegou na conversa por aplicativo.

“Foi total falha de comunicação o que aconteceu ali. A Ju e eu não somos amigas próximas, a gente não tem contato frequente. Mas sempre convidei ela para absolutamente tudo, obviamente [também] o chá”, disse em entrevista para o PodCats.

“Chamei ela e falei: ‘convidei sim’, mandei o print. Ela chegou a me responder, falou: ‘desculpa, não tinha visto’. Falei: ‘não tem como você ver, não chegou mesmo!’”, completou.

Apesar do ocorrido, Viih Tube revelou que não existe nenhuma mágoa entre as duas. “Ela falou uma mensagem superbonita. Não acho que foi por mal. Ela falou um ‘parentesezinho’ e as pessoas tornaram aquilo grande”, finalizou.

