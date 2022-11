Viih Tube detona internautas que a acusaram de engravidar por marketing

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Viih Tube não gostou nada de saber que internautas a acusaram de ter ficado grávida por marketing. A loira apareceu nas redes sociais nesta quinta-feira (15) para desabafar sobre o assunto.

“As pessoas tem uma imagem só porque eu sou conhecida, famosa, sei lá… é tudo por marketing, é tudo puro marketing. É tudo biscoito, tudo por engajamento. Tudo por views, like. Vocês acham que foi anunciar a gravidez da minha primeira filha com um namorado que eu tinha acabo de começar a namorar, aos 22 anos? Não gente, não foi!”, iniciou.

“Gente, eu vou ser mãe como toda mãe. Vou passar por tudo que toda mãe passa. Eu vou parir também. Não é mágica, não, porque eu sou famosa. Não diminuam isso, por favor. A minha vida real é como a sua! Eu tô real aqui, você está real aí atrás do seu lar assistindo. Eu tenho coisas para fazer do dia, você tem as suas. Você tem seus problemas, eu tenho os meus. Tenho dias bons e ruins e vocês também”, continuou.

“Eu sempre quis ser mãe, mas não planejei a gravidez, eu não estava esperando. Foi um susto! Então não achem que é tudo mil maravilhas só porque eu sou famosa. E que eu vou ser menos mãe só porque eu sou famosa. Se eu compartilho com vocês a minha gravidez é porque os meus fãs receberam bem a minha filha. É porque estão gostando de acompanhar”, disse Viih Tube.

Por fim, a ex-BBB afirmou que não irá de mostrar o dia a dia nas redes sociais, bem como a evolução de sua gravidez com o também ex-BBB Eliezer.

“Eu gosto de ter minhas redes como um diário, uma recordação. Eu gosto de postar fotinho da barriguinha crescendo. Eu gosto. E eu não vou deixar de ser eu aqui por conta dessas pessoas amarguradas que me irritam”, finalizou.

