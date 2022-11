Viih Tube exibe barriguinha de gravidez em foto nua e encanta web

Foto: Reprodução/ Instagram

Viih Tube encantou os seguidores na noite da última segunda-feira (7) ao posar para foto exibindo a barriguinha de grávida.

A ex-BBB, que está em sua primeira gestação, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer, compartilhou um registro onde aparece nua, mostrando a barriga discreta da gravidez. Na foto, Viih aparece nua em uma banheira. A influenciadora protege os seios com um braço e exibe a barriga da gestação da pequena Lua. “Eu e você”, escreveu na legenda.

O registro rendeu diversos comentários para a atriz. “Tão linda”, escreveu uma internauta. “Apaixonada em cada detalhe da pequena Lua”, comentou outra fã. “Que foto maravilhosa! Bem plena as duas”, comentou um terceiro internauta.

Viih Tube também ganhou uma declaração de Eliezer após o click. “Amores da minha vida”, comentou o ex-BBB. A gravidez da influenciadora se tornou pública em setembro deste ano.

Preparativos para pequena Lua

A ex-BBB, que vive a primeira gravidez, viajou para os Estados Unidos no final do mês de outubro para comprar o enxoval de Lua. Os papais não pouparam nos gastos e visitaram diversas lojas em Orlando, na Flórida, em busca do melhor para a herdeira.

Os gastos foram tantos, que Eli fala que Viih Tube teve o cartão recusado em uma loja de Nova York. “O cartão não passou, gente. O cartão não passou! Das duas umas, ou a gente estourou o limite do cartão, ou a operadora de cartão de crédito descobriu que a gente está gastando muito”, revelou o ex-BBB.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.