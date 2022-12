Viih Tube mostra detalhes do rostinho da filha, Lua

Foto: Reprodução / Redes sociais

Viih Tube, 22 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (30) para dividir imagens da ultrassom em 3D da filha, Lua. A menina é fruto do relacionamento entre a youtuber e influenciadora digital com o ex-BBB Eliezer.

“Oi gente”, escreveu Viih na legenda da publicação. “Não é por nada não masss… É a cara do pai”, brincou Eliezer nos comentários do post.

Em uma outra oportunidade, Viih falou sobre a semelhança da filha com o pai. “A Lua é a cara do Eli. A gente carrega 9 meses na barriga para nascer a cara do pai. Tem gente comentando [é a cara da mãe] só para me agradar. É o nariz do Eli, a boca do Eli, o queixo do Eli, a orelha do Eli. É tudo do Eli. O máximo que parecia meu é a bochecha”, comentou. Veja a publicação abaixo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.