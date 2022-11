Vila Velha (ES) abre concurso público com 60 vagas para cargo de guarda municipal

A Prefeitura de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, abre matrículas para concurso público que visa o preenchimento de 60 vagas para contrato imediato de guardas civis municipais.

As vagas contemplam candidatos com nível médio.

A banca responsável pelo concurso é o Instituto Consulplan.

Vagas e salários Vila Velha – ES

A Prefeitura de Vila Velha oferece 60 vagas para o cargo de guarda civil municipal.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Vila Velha – ES para o cargo de guarda municipal é de R$ 1.484,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como altura mínima de 1,65m, para homens, e de 1,60m para mulheres.

O candidato também precisa ter idade entre 18 a 35 anos, ser brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais. É necessário que o candidato tenha nível médio para concorrer a uma das vagas.

Inscrições Vila Velha – ES

Os interessados em participar do concurso público para a Prefeitura de Vila Velha – ES devem realizar a inscrição até o dia 05 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto Consulplan, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00.

Atribuições de cargo Vila Velha – ES

Confira a seguir as principais funções do guarda municipal:

Realizar o patrulhamento preventivo permanente no território do Município para a proteção da população, agindo junto à comunidade objetivando diminuir a violência e a criminalidade, promovendo a mediação dos conflitos e o respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos;

Prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais, priorizando a segurança escolar;

Apoiar e garantir as ações de fiscalização do Município na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa;

Garantir a preservação da segurança e da ordem pública nos eventos realizados no Município;

Estar presente, quando solicitado, nas operações e serviços de responsabilidade do Município;

Cumprir e fazer cumprir as ordens estabelecidas pelos superiores, interagindo permanentemente com a população local, detectando seus anseios e solicitações;

Registrar aos seus superiores as ocorrências verificadas em sua jornada de trabalho;

Atuar na operação de sistemas de videomonitoramento, monitoramento e vigilância em vias públicas;

Desenvolver ações de assistência a banhistas e frequentadores em geral, monitorando permanentemente as áreas de maior acesso e concentração de banhistas;

Orientar e regulamentar procedimentos, promover campanhas educativas, prevenir, socorrer e assistir aos banhistas e frequentadores em geral;

Auxiliar nas ações de Defesa Civil, sempre que requerido pelo órgão competente e que estiverem em risco: vidas, bens, serviços e instalações municipais e, em outras situações, a critério do Prefeito Municipal, orientado pelo Secretário Municipal de Prevenção e Combate à Violência;

Auxiliar no planejamento, coordenação e implementação das atividades de prevenção e combate a incêndios nos próprios municipais, como medida de primeiro esforço, antecedendo a atuação do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo;

Oferecer apoio ao monitoramento permanente das áreas de risco, na promoção de campanhas educativas, orientação e regulamentação de procedimentos, bem como prevenir, socorrer e assistir às populações atingidas;

Desempenhar outras atribuições que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência;

Ter sempre em seu poder os equipamentos necessários para o exercício de sua função, além dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela administração municipal;

Operar, orientar, fiscalizar e monitorar o trânsito de veículos e pessoas em vias e logradouros públicos;

Notificar os infratores do Código de Trânsito Brasileiro, no que couber;

Articular-se imediatamente com seu superior, sempre que suspeitar de irregularidades na área sob sua jurisdição;

Comunicar ao seu setor de trabalho, pelo meio mais rápido possível, qualquer ocorrência grave sobre a qual tenha providenciado ou cuja intervenção exceda aos limites de sua competência;

Prestar socorro às pessoas acidentadas, providenciando pronta assistência médica;

Compenetrar-se da responsabilidade que lhe cabe como mantenedor dos bons costumes, da segurança e da ordem pública;

Guardar absoluto sigilo sobre assuntos, despachos, decisões ou providências do setor;

Zelar pela economia do material público e pela conservação do que for confiado à sua guarda;

Realizar procedimentos adequados para execução de bloqueios e canalizações, desvios e operação de equipamentos de controle semafórico;

Remover veículos avariados e outras transferências que se constituam em risco de acidentes;

Executar outras atribuições afins.

Etapas concurso Vila Velha – ES

O concurso público para a Prefeitura de Vila Velha – ES para o cargo de guarda municipal contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de aptidão física de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova entrevista social de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Avaliação psicológica e exames médicos de caratér eliminatório.

de caratér eliminatório. Exame toxicológico de caratér eliminatório.

de caratér eliminatório. Avaliação psicológica para manuseio de arma de fogo de caratér eliminatório.

de caratér eliminatório. Curso de formação de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 08 de janeiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o concurso, como o cronograma completo e o conteúdo programático das provas.