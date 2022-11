Vip Telecom divulga vagas de emprego em São Paulo

A Vip Telecom é a empresa brasileira de fibra óptica que mais cresce no estado de São Paulo. O foco principal da companhia é entregar uma internet 100% de fibra óptica aos seus clientes, conectando pessoas e a interação entre elas e todo o mundo.

A companhia está crescendo cada vez mais, e dito isso seus colaboradores estão se multiplicando. Atualmente a empresa está em busca de profissionais que queiram construir uma nova história cheia de desafios

A Vip Telecom oferece aos seus funcionários um salário que compactua com o mercado de trabalho e vários benefícios. Se você gosta de desafios e quer fazer parte do time, confira a seguir as vagas disponíveis.

Desenvolvedor Java Pleno – Mauá/SP;

Analista contábil – São Paulo;

Coordenador de canais digitais – Mauá/SP;

Operador de Call Center – Mauá/SP;

Analista de Customer Success Jr – Mauá/SP;

Líder de cobrança- Mauá – SP;

Gerente de Faturamento e Arrecadação – Mauá/SP;

Analista Fiscal Junior – São Paulo;

Analista de Arrecadação – e faturamento;

Operador de Call Center (PCD) – Mauá/SP;

Analista Mobile Developer Pleno – Mauá/SP;

Especialista em planejamento financeiro – Mauá/SP.

Veja também: CNN Brasil abre vagas de emprego em São Paulo

Como se candidatar

Se você tem interesse em saber mais informações sobre a vaga e enviar um currículo para análise, basta acessar o site 123 empregos. Por conseguinte, você vai encontrar tudo que precisa. No momento, a empresa está à procura de profissionais qualificados e que queiram inovar o mercado.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.