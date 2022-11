Virginia surpreende com barriga negativada 18 dias após dar à luz

Foto: Reprodução/ Instagram

Menos de um mês após dar à luz a Maria Flor, Virgínia Fonseca já recuperou a barriga chapada, resultado de uma lipo HD feita antes das duas gestações.

Nas redes sociais, a influenciadora surpreendeu ao mostrar o corpo durante uma massagem do tipo drenagem local, cerca de 18 dias após o parto da segunda herdeira.

Foto: Reprodução/ Instagram

A blogueira deixou a maternidade no dia 22 de outubro. Durante a gravidez, Virgínia revelou que estava sendo alvo de uma pressão estética por conta das mudanças corporais.

Uma das críticas que recebeu na gestação foi pelo formato do umbigo. “Que umbigo feio é esse, pelo amor de Deus”, escreveu uma internauta. “Umbigo feio da p*rra”, disse uma outra seguidora.

Virgínia, que em entrevistas já tinha dito ter se arrependido da Lipo Lad, chegou a fazer um desabafo na web sobre o assunto e pediu mais respeito dos internautas.

“O povo de bem que me segue, graças a Deus 99%. Vai eu falar da aparência de algumas dessas donzelas. Postei hoje falando do meu peito e do meu umbigo e vi o povo indignado no direct (…) Entendo que tem muitas mulheres que não entendem sobre a maternidade ou apenas não respeitam esse momento. Tudo muda. A gente vê tudo se alternando no nosso corpo, estrias surgindo, entre muitas outras coisas que não preciso citar aqui. O que nos conforta é o amor que sentimos, que é o maior do mundo e só quem é mãe sabe.”

