Viúva de Erasmo emociona em 1ª entrevista após morte do cantor

A pedagoga Fernanda Passos emocionou o público em sua primeira entrevista após a morte do cantor Erasmo Carlos, com quem era casada desde 2019.

Ao Fantástico, a viúva do ‘Tremendão’, falou sobre a dificuldade que vem sendo viver sem a presença do artista e relembrou a história de amor do casal. “Ele falava que eu tinha nascido para ele”.

Para a pedagoga, a recuperação de Erasmo era uma realidade. Fernanda, que ficou ao lado do artista durante os 35 dias de internação, afirmou que sente a presença do cantor com ela.

“Ele está em tudo. Eu não vou viver sem o amor, né? Vou viver sem o corpo dele, sem a presença física dele. Eu não sei se ele está aqui, se ele está em algum lugar, se tem algum lugar que ele está me assistindo como uma série. Eu não sei se ele está falando comigo, não sei o que ele está fazendo, mas tenho certeza que ele está cuidando de mim. Eu nunca acreditei em muita coisa, mas acredito nele. Nele eu acredito.”

O filho mais novo de Erasmo Carlos, Leonardo, também participou da entrevista e revelou que o cantor teve uma última alegria antes de falecer, o Grammy Latino de melhor álbum de rock. “Foi a última alegria que ele teve como reconhecimento da sua obra, né? Estava na UTI quando ele recebeu a notícia”, conta.

O rapaz era o responsável por cuidar da carreira de Erasmo desde 1993. “Eu tive a honra de ser filho da melhor pessoa que eu já conheci na minha vida”.

