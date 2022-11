Viúva de Gal Costa, Wilma Petrillo também era empresária da cantora

Foto: Reprodução/Instagram e Julia Rodrigues

Gal Costa, que morreu na manhã da última quarta-feira (09), era uma artista reservada quanto a vida pessoal e evitava os holofotes e a mídia quando o assunto era relacionamentos.

A cantora estava casada com a empresária Wilma Petrillo desde 1998, a profissional também era responsável por cuidar da carreira da esposa. As duas eram sócias em duas empresas e viviam um relacionamento discreto, segundo informações do jornal Extra.

Apesar de sempre estar ao lado de Gal Costa, no momento dos holofotes Wilma Petrillo preferia os bastidores em comparação as luzes do palco que estavam na cantora quando ela soltava o vozeirão.

Nas redes sociais é perceptível a falta de fotos das duas juntas, mas ao mesmo é possível notar a dedicação de Wilma em divulgar Gal no palco, nos camarins e até mesmo durante a vacinação contra Covid-19, que foi comemorada em uma publicação.

“Gal tem juízo!! Próxima está perto!!! Levo maior prazer”, escreveu na legenda da publicação que data em março de 2021. Atualmente, os comentários reunem desabafos e mensagens de fãs que externam a saudade da cantora.

Gabriel, único filho de Gal e Wilma, morava com as duas mães no bairro de Bela Vista, em São Paulo, além disso, a cantora também tinha dois cães da raça Golden retrivier.

Em um publicação onde aparece com filho adolescente, Wilma Petrillo se derrete: “Gabriel MEU LINDOOO! Quase um homem já. Para mim será sempre MEU BABY. TE AMO MUITO MUITO”.

Herança de Gal Costa

O valor da herança de Gal Costa chocou os fãs nesta sexta-feira (11). De acordo com o portal Jornal do Bolsão, a fortuna da artista baiana é estimada entre 20 e 30 milhões de reais. A maior parte dos bens devem ser deixado para o único filho da artista, Gabriel Costa, de 17 anos.

O velório da artista foi realizado na Assembleia Legislativa de SP nesta sexta. O enterro de Gal foi fechado apenas para amigos próximos e familiares. Gal deixou um filho de 17 anos. Ela definia Gabriel Costa Penna Burgos como “luz da sua vida”.

