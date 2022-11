Viviane Araújo empina bumbum GG durante treino na academia

Foto: Reprodução/Instagram

Viviane Araújo provou que está on-line e treinando após retomar a rotina de cuidados com o corpo depois de dar à luz ao primeiro filho, Joaquim.

A atriz de 47 anos apareceu nas redes sociais na manhã desta terça-feira (22) ostentando o corpão durante uma pausa nos treinos na academia.

Com um top preto e uma calça coladinha, Viviane Araújo empinou o bumbum para a foto e provou que já recuperou as curvas após o parto.

Recentemente, a influenciadora revelou que está com foco total no carnaval e, pelo perfil no Instagram, provou que a vida de mãe de primeira viagem não é tão fácil quanto aparenta.

“Estou acordada desde às 4h30. O Joaquim não deu muito trabalho hoje, mas mamou e queria ficar dormindo no meu colinho. Botava no bercinho, ao lado da cama, e ele acordava. Fiquei com ele dormindo comigo (no meu colo) até as 7h. Daí não dormi, né? Dava uns cochilinhos. É tão gostoso. Mas vim treinar. Agora é foco. Carnaval daqui a pouco está aí”, brincou.

Veja o clique na academia:

Foto: Reprodução/Instagram

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.