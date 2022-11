Vivo abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Vivo é uma companhia brasileira de telecomunicações que oferece serviços digitais, de celular, televisão e banda larga. O grupo está atuando no mercado de empregos há mais de uma década. Neste momento, a Vivo está buscando novos talentos para fazer parte da equipe. Confira.

A empresa está à procura de novas pessoas para se tornar um colaborador e aumentar mais ainda as suas atividades. A Vivo deu inícios as suas atividades no ano de 2003 e atualmente possui cerca de 100 milhões de clientes que desfrutam de seus serviços.

A empresa possui uma história repleta de conquistas e reconhecimento e para dar continuidade a esse crescimento, a companhia está abrindo novas vagas de trabalho pelo país. Desde a sua criação, a Vivo tem como objetivo proporcionar os melhores serviços e atendimento aos seus clientes. Portanto, as vagas são destinadas para aqueles que trabalham com muita paixão e responsabilidade. Confira.

Analista Website de Comunicação – São Paulo;

Gerente de Suporte – São Paulo;

Consultor de Negócios Pleno – Betim/MG;

Assistente Técnico – Piranga/MG;

Operador de Data Center – Barueri/MG;

Vendedor – São Paulo;

Gerente de Negócios – Brasília/DF

Especialista de Segurança da Rede – São Paulo;

Técnico de Projeto – São Paulo.

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as instruções disponíveis no site 123 empregos. Logo depois, escolher a oportunidade de interesse e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

Saiba tudo sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua participação em diversos processos seletivos e recrutamento de grandes empresas.