Vivo abre vagas de emprego para MULHERES; veja as áreas

A Vivo é uma das maiores redes de telefonia do Brasil. Líder no segmento de telecomunicação, a empresa trabalha para aproximar as pessoas de todo o país. Recentemente novas vagas de emprego foram anunciadas pela companhia, exclusiva para mulheres. Confira, a seguir.

Vivo abre vagas de emprego para mulheres

Através da revolução tecnológica, a companhia pretende melhorar a sociedade. Dessa forma, é possível transformar a vida de todas as pessoas, e não deixar que o acesso à tecnologia de qualidade seja um privilégio para poucos. Quer fazer parte dessa transformação? Confira, a seguir:

Auxiliar SA – Santo André / SP: A profissional será responsável por auxiliar na instalação dos produtos de telefonia aos clientes. Para participar do processo seletivo, é necessário ter o ensino médio completo;

Auxiliar SA – São Paulo / SP: A profissional será responsável por auxiliar na instalação de produtos de telefonia. Entre os requisitos mínimos, é necessário ter o ensino médio completo;

Instaladora LA – São Paulo / SP: Será responsável por instalar os serviços solicitados pelo cliente. É necessário ter o ensino médio completo e carteira de habilitação definitiva;

Instaladora LA – Belo Horizonte / MG: A profissional será responsável pela instalação dos serviços solicitados. É necessário ter ensino médio completo, CNH para carro definitivo e experiência com atendimento.

Como se candidatar

A Vivo é uma das maiores companhias de telecomunicação do país. Recentemente a rede divulgou oportunidades de empregos exclusivas para mulheres. Acesse o site 123empregos e encontre todas as informações sobre os cargos.

