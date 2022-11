VLI disponibiliza vagas para o programa de estágio

A VLI, companhia de soluções logísticas que opera terminais, ferrovias e portos, está disponibilizando vagas para seu programa de estágio. Ao todo, são 25 vagas distribuídas pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Tocantins e Maranhão.

Podem se candidatar estudantes de todos os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos, que estejam em busca de uma oportunidade de estágio e tenham disponibilidade para estagiar por seis horas diárias.

Os contratados receberão bolsa auxílio compatível com o mercado e terão direito a uma ampla gama de benefícios, dentre eles: vale refeição (oferecido nas unidades onde não há refeitório); vale transporte e/ou ônibus fretado (dependendo da localização em que irá trabalhar); assistência médica e odontológica; parceria com o Gympass; cesta de Natal; modelo híbrido de trabalho; assistências jurídica, financeira, psicológica e social; seguro de vida em grupo; dress code flexível, entre outros. A empresa oferece, ainda, uma rede de descontos em várias lojas, restaurantes, salões e outros.

Durante o programa, os estagiários terão a oportunidade de vivenciar experiências únicas e aprender com os desafios. Eles passarão por uma jornada de desenvolvimento e aprendizagem, que inclui a participação ativa em entregas que geram impacto positivo nas operações; acompanhamento e mentorias com as lideranças e time de RH; além de treinamentos técnicos e comportamentais, por meio da Universidade VLI.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 28 de novembro para se candidatar por meio do site www.vli-logistica.com.br/estagio-2023. A seleção será totalmente digital e a previsão é de que os selecionados iniciem o estágio entre fevereiro e março de 2023.