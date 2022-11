Você pode receber BOLADA de R$ 10.000 em NOVEMBRO; saiba como

O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é um benefício destinado aos trabalhadores brasileiros que exercem atividades formais, ou seja, que trabalham com carteira assinada. O benefício tem sido disponibilizado neste ano em duas modalidades, sendo o saque-aniversário e o saque extraordinário.

Entretanto, os trabalhadores que recebem o benefício podem ter uma grande surpresa ainda neste ano ao receberem até R$ 10 mil em suas contas.

Reajuste nos valores do FGTS

Hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a possibilidade de rever os valores do FGTS. Isso porque, o valor recolhido pelo fundo mensalmente da conta do trabalhador é reajustado com base na Taxa Referencial (TR) e não no índice de inflação, o que faz com que os beneficiários deixem de receber grandes quantias.

Os valores do FGTS não são reajustados de acordo com o INPC desde o ano de 1999. Portanto, a finalidade da ação é garantir o reajuste do benefício e repor os valores dos últimos 23 anos.

De acordo com especialistas, os trabalhadores que exercem atividade formal desde o ano de 1999 e são beneficiados com o FGTS, poderão receber, caso reajustado, o valor de R$ 10 mil. Dados recentes apontam que cerca de 100 milhões de trabalhadores teriam direito ao pagamento.

Caixa libera prazo para resgate de R$1 mil do FGTS

Atenção, trabalhadores. O saque-extraordinário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) ainda está disponível para milhões de trabalhadores que ainda não realizaram o resgate. O saque está em aberto desde abril deste ano seguirá até o dia 15 de dezembro.

De acordo com os dados oficiais , um total de 42 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício. Vale salientar que a modalidade de saque é facultativa. Portanto, aqueles que já estão cientes dos valores disponíveis, mas não querem resgatá-los, devem solicitar a devolução do dinheiro até o dia 10 de novembro, ou aguardar expirar o prazo de resgate para movimentar a conta do fundo.

Como consultar o saque do FGTS de até R$1 mil

A princípio, o trabalhador pode consultar o pagamento por meio do site do FGTS, aplicativo do FGTS (disponível para Android e iOS), ou em uma agência da Caixa.

Ademais, após consultar o pagamento, basta acessar o aplicativo Caixa Tem, conta poupança em que o dinheiro é depositado, e movimentar os valores. Através do aplicativo, o trabalhador pode desfrutar de serviços como transferência, pagamento de contas e boletos, recarga de celular, cartão virtual e até saque em espécie.

Prazos sacar os R$ 1 mil do FGTS

Vale ressaltar que aqueles que não movimentarem os valores em um prazo de 90 dias, a contar da data do depósito, terão o dinheiro de volta as contas do FGTS, de forma corrigida. Neste caso, se o trabalhador esqueceu do prazo e ainda deseja sacar os recursos, deverá solicitá-los a Caixa.

“Os trabalhadores que tiverem os recursos retornados automaticamente para a conta de FGTS, em razão da não movimentação dos valores, e ainda desejarem o crédito do Saque Extraordinário, têm até 15/12/2022 para realizar a solicitação pelo App FGTS. Após a solicitação, o crédito será feito na conta digital do CAIXA Tem em até 15 dias”, afirmou o banco em nota.

O Governo Federal liberou mais de R$ 30 bilhões a fim de viabilizar o saque para cerca de 43,7 milhões de brasileiros com direito a nova modalidade. Ademais, é importante ressaltar que o retorno dos valores para quem não resgatou, ao menos uma parte, começou no dia 6 do último mês.