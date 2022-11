Você pode sacar o FGTS pela internet DESTA forma

Atualmente, de acordo com as regras, o saldo das contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) somente pode ser liberado através de 16 modalidades. A boa notícia é que a maioria delas está disponível 100% online.

Primeiramente, é importante destacar que o FGTS é um direito de todo trabalhador que atua com a carteira assinada. Mensalmente, o empregador deve depositar um valor equivalente a 8% do salário do seu funcionário na conta do Fundo de Garantia.

Em síntese, o direito ao FGTS é concedido aos seguintes grupos:

Trabalhadores rurais, inclusive safreiros;

Trabalhadores contratados em regime temporário;

Trabalhadores contratados em regime intermitente;

Trabalhadores avulsos;

Diretores não empregados;

Trabalhadores que desempenham atividades no lar;

Por fim, os atletas profissionais.

Em quais situações posso sacar o FGTS?

Demissão sem justa causa;

Fim do contrato temporário;

Suspensão do trabalho avulso;

Aposentadoria;

Amortização da casa própria;

Compra ou construção da casa própria;

Saque aniversário;

Saque calamidade ou emergencial;

Rescisão por falência ou morte do empregador ou nulidade do contrato;

Rescisão do contrato por culpa recíproca ou força maior;

Morte do trabalhador;

Trabalhador com 70 anos de idade ou mais;

Trabalhador sem carteira assinada há três anos;

Trabalhador ou dependente com doença grave ou em estágio terminal por doença grave;

Trabalhador ou dependente com câncer;

Trabalhador ou dependente portador de HIV.

Saque digital do Fundo de Garantia

A princípio, o trabalhador deverá consultar o saldo do seu FGTS. O procedimento está disponível pelo aplicativo ou site do órgão. Veja como fazer:

Pelo aplicativo:

Em primeiro lugar, baixe ou atualize o aplicativo do FGTS caso já tenha; Ademais, abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque”; Por fim, para finalizar, clique em “Confirmar”.

Pelo site:

Primeiramente, acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar”; Feito isto, o sistema informará se você terá direito ao saque do FGTS e como ocorrerá o procedimento.

Portanto, com relação ao saque do FGTS, no próprio aplicativo o trabalhador pode indicar uma conta bancária de sua titularidade, de qualquer instituição financeira, para transferir o valor para o resgate. Não há cobrança de taxa e o dinheiro estará disponível após 5 dias úteis.