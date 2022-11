Você precisa assistir o fofíssimo filme ‘Sra Harris vai a Paris’

Foto: Reprodução

Esse ano está se saindo uma grata surpresa para as pequenas produções que chegam aos cinemas sem muito alarde. Foi o caso do fofinho ‘Lilo, Lilo, Crocodilo’ e é o caso agora do delicioso ‘Sra. Harris Vai a Paris’. Aliás, o trailer em si já entrega que esse seria um filme que seria um conforto para nossa alma, daqueles que a gente assiste com um sorriso no rosto o tempo inteiro. E assim o foi! Então, se você quer um aconchego no fim de semana, com certeza essa é a sua melhor escolha!

Imagine ser uma faxineira da Londres dos anos 1950? Ada Harris (Lesley Manville, Malévola – Dona do Mal) passa os seus dias sendo a mulher invisível que arruma a casa de todo mundo, sempre focada em uma limpeza impecável e um atendimento exemplar. Ela e sua amiga Vi (Ellen Thomas, Cinzas) compartilham as experiências e se divertem depois do expediente. Quando está sozinha, sra. Harris lida com a morte do marido durante a Segunda Guerra Mundial, algo que ela passou anos sem lidar bem.

Um belo dia, sra. Harris chega na casa de uma cliente arrogante e má pagadora e avista um vestido belíssimo. O mais lindo que já viu em toda a sua vida. Acaba descobrindo que ele custou caríssimo e pertence à marca Christian Dior. Agora que finalmente internalizou o falecimento do marido, ela resolve colocar como meta de vida conseguir comprar um vestido da Dior. Ainda que isso pareça um sonho impossível para uma faxineira daquela época.

Determinada e bastante sortuda, sra. Harris foca no seu objetivo e, com a ajuda do universo (ou do marido, como ela acredita ser), consegue finalmente reunir o dinheiro completo. A sua viagem para Paris vai mudar completamente a sua vida e a das pessoas ao seu redor.

O roteiro de ‘Sra. Harris Vai a Paris’ se propõe, a todo momento, a fazer o espectador acreditar que as coisas podem, sim, dar certo nas nossas vidas, pois assim é com sra. Harris. Ela está sempre confiante e determinada, mesmo que as suas chances não sejam lá as melhores. Não há nada que a faça desistir de seu sonho e isso é algo que encanta quem assiste ao filme. Acreditar nos sonhos e na possibilidade de realizá-los é uma das maiores perdas que temos na fase adulta, algo que o longa nos faz refletir o tempo inteiro.

Com seu jeito gentil e amoroso, Ada conquista todo mundo ao seu redor, seja com ações ou apenas com palavras. É como se ela abraçasse todas as pessoas com seu jeito e isso consegue ser sentindo para fora da telona. Com um grande sorriso no rosto, acompanhamos a sua saga em busca do vestido perfeito, o que lhe rende uma viagem e tanto para “uma simples faxineira”.

Nos dar presentes, nos mimar, se sentir merecedor das coisas boas que acontecem. Essa são algumas das mensagens preciosas que o filme nos passa, dentro de cenas divertidas e gostosas de assistir. ‘Sra. Harris Vai a Paris’ é aquele afago que precisamos para seguir com nossos projetos, para nos sentir aptos para tudo de bom que acontece nas nossas vidas e ainda vão acontecer. Muito além de um filme engraçado e fofinho, este é um longa acolhedor.

