Você sabe o que é OPEN FINANCE? É seguro?

As instituições bancárias e seus sistemas estão passando por modernizações, assim, o Open Finance pode ser considerado uma delas. Este sistema permite que várias organizações financeiras compartilhem de informações dentro de um mesmo ambiente. Portanto, é como uma enorme vitrine de serviços e produtos para os clientes compararem condições e preços.

Assim sendo, não existem mistérios: caso seja cliente de qualquer banco e deseja receber uma oferta de crédito, tendo taxas vantajosas, pode enviar os dados para outras instituições financeiras, que avaliarão o histórico através desse sistema. Em consequência, haverá mais competitividade no mercado com o ganha em competitividade com o Open Finance, como você poderá ver na matéria desta segunda-feira (07) do Notícias Concursos.

Diferenças entre Open Banking e Open Finance

Considera-se o Open Finance como a evolução do Open Banking. No último compartilham-se serviços e dados bancários, mas já o primeiro atua de uma maneira mais ampla, incluindo boa parte de todo o sistema financeiro, Por exemplo, cooperativas para crédito, bem como corretora de valores.

Mas, é seguro?

Primeiramente, é importante ressaltar que seu banco também só poderá fazer o compartilhamento de informações no sistema integrado com a autorização. Afinal, seus dados sempre estarão protegidos, o que segue os padrões da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).

Tudo na palma das mãos

Em suma, não é preciso pagar nada para participar do Open Finance. Ah, claro: é possível proibir que as informações sejam compartilhadas em qualquer momento. O Banco Central dá a garantia da sua autonomia no processo todo, fiscalizando as instituições que são reguladas por ele.