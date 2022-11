Você sabe quanto tempo passa no WhatsApp? Saiba consultar

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no país. Pensando nisso, você sabe quanto tempo permanece conectado? Veja neste artigo como verificar informações desse tipo.

Como saber quanto tempo passo no WhatsApp?

Para verificar quanto tempo passa no aplicativo de mensagens, basta tocar nas configurações do seu celular. Na sequência, clique em “Bem-estar digital e controle dos pais” ou em uma opção semelhante. O nome pode variar de acordo com o sistema do aparelho em que o WhatsApp foi instalado.

Desse modo, na aba, será exibido o número de horas e minutos na parte superior da tela. Toque sobre esta informação para ter acesso aos dados que está buscando. Em seguida, uma tela com as estatísticas atuais e com os dias da semana será exibida. Em alguns smartphones, para verificar a informação é preciso clicar em “Ver mais”.

Como localizar algum contato em tempo real pelo WhatsApp?

Dentre as funções que o WhatsApp disponibiliza, está a localização em tempo real, que pode ser compartilhada a qualquer momento, de qualquer lugar. Dessa forma, é possível verificar todos os passos de uma pessoa, bem como o lugar onde ela se encontra. Veja como utilizar essa função e ficar por dentro de onde seu contato estar.

Confira, portanto, como ativar a função no seu WhatsApp.

No Android:

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa com quem deseja compartilhar a localização; Toque no ícone do clipe de papel, na barra de digitação; Na sequência, clique em “Localização”; Escolha a opções de “localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”; Pronto, sua localização aparecerá no chat da conversa como um quadro do maps.

No iOS:

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa que deseja compartilhar a sua localização; Feito isto, toque no ícone de “+”; Agora clique em “localização”; Selecione o tempo que deseja compartilhar a informação; Envie a sua localização no ícone da setinha e pronto.

Pronto, agora você já sabe compartilhar a sua localização em tempo real.

WhatsApp cria enquetes para facilitar nas decisões em grupo

Já está liberado! O WhatsApp acaba de implementar mais um recurso em seu aplicativo. Os usuários que estão na última versão do mensageiro já podem conferir a funcionalidade de enquetes. Desse modo, será possível facilitar a decisão em grupos.

Os usuários poderão nomear as enquetes e escolher até 12 opções de respostas. Após criar o método de votação, basta compartilhar com os contatos e ver qual será a decisão. Lembrando que a funcionalidade já está disponível na última atualização do WhatsApp.

Veja como criar uma enquete:

Abra o WhatsApp;

Escolha o chat ou grupo para o qual deseja enviar a enquete;

Clique no ícone ao lado da barra de ferramentas;

Encontre e selecione a opção “Enquete”.

Nesta aba, você deverá clicar para escolher o título e a pergunta, depois, é escrever as opções de resposta e compartilhar com os contatos que devem participar da votação.