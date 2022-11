Wakanda Para Sempre’ possui cena pós-créditos?

Foto: Divulgação/Marvel

O longa “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, que estreia nesta quinta-feira (10) nos cinemas, marca o encerramento da fase 4 da Marvel e abre caminhos para novas histórias no vasto universo dos super-heróis.

Porém, como já é de se esperar, o filme possui uma cena pós-créditos que deve empolgar os fãs. Na verdade, o trecho aparece pouco tempo depois da canção de Rihanna, “Lift Me Up”, encerrar a produção.

Portanto não há necessidade de ficar esperando todos os créditos rolarem na telona para esperar alguma revelação final ao maior estilo “Thor: Amor e Trovão”.

Sobre a decisão de existir apenas uma cena pós-créditos o produtor da continuação de “Pantera Negra”, Nate Moore, revelou o motivo por trás da decisão em entrevista ao Phase Zero.

“Obviamente, o peso desse filme é um pouco diferente, assim como o tom dele. E nós sentimos que o final era um pouco poético […] Então, para voltarmos atrás e dizer: ‘Ei, ainda tem mais essa cena no final dos créditos’, parecia ir contra tudo o que havíamos feito”, explicou.

Alerta de spoiler!

Se você não consegue segurar a ansiedade, o iBahia, que já acompanhou o filme no cinema, vai contar direitinho o que acontece na tal cena.

O longa termina com uma cena emblemática da personagem Shuri (Letitia Wright) fazendo um rito de passagem, na praia, pela morte do irmão T’Challa (Chadwick Boseman), bem como da mãe, a rainha Ramonda (Angela Bassett).

A cena termina e sobem alguns créditos ao som da música original de Rihanna feita especialmente para a trilha sonora do filme.

Logo dpeois, Nakia (Lupita Nyong’o) aparece com uma criança e explica para Shuri que aquele é o filho dela com T’challa, além de revelar que ele preparou os dois para a própria morte.

A criança revela que é filho de T’challa, possui o mesmo nome do pai e é o príncipe de Wakanda, dando a entender que pode integrar o futuro do universo de Pantera Negra como o guerreiro protetor do local.

