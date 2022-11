‘Wandinha’ supera ‘Stranger Things’ e bate recorde histórico na Netflix

Foto: Divulgação/Netflix

Não teve demogorgon que conseguisse parar o sucesso de “Wandinha”, nova série da Netflix derivada da história da família Addmans, famosa nos anos 1990.

Protagonizada por Jenna Ortega, que vive a protagonista de mesmo nome da trama, a série bateu um recorde histórico conquistado pela quarta temporada de “Stranger Things”.

Segundo informações da revista Variety a série ultrapassou a trama de Eleven no número de horas vistas na primeira semana com mais de 341 milhões de horas.

Em comparação, a quarta temporada de “Stranger Things” havia conquistado o primeiro lugar com 335 milhões de horas vistas na Netflix, seis milhões a menos que “Wandinha”.

Além do sucesso no serviço de streaming, a trama também impressiona nas redes sociais e até nas plataformas musicais como o Spotify.

Tudo por conta de um vídeo viral com a música “Bloody Mary”, de Lady Gaga, que entrou no top 100 das mais ouvidas do mundo, pela primeira vez, após virar tema de um vídeo com a personagem Wandinha.

