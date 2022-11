Web aponta indireta de Alinne Rosa para João Lucas; entenda

Foto: Reprodução/ Instagram

Alinne Rosa resgatou um vídeo que deu o que falar nas redes sociais como a postagem de #TBT, o famosos throwback thursday.

Em meio aos rumores do término do romance meteórico de João Lucas, filho de Saulo Fernandes, com a ex-BBB Thaís Braz, a cantora compartilhou um desabafo dela de 2018, quando revelou ter sofrido violência psicológica em um relacionamento que na época foi atribuído ao romance com João.

Desta vez, os internautas interpretaram como uma indireta para o término do rapaz com a ex-BBB.

“Em dez dias o cara começou a querer mandar em mim e brigar porque eu posto foto sensual. Porque mulher pra ele não pode postar foto sensual. Se eu for falar as coisas que eu ouvi desse menino, só Deus. É uma vergonha alheia. Paga de paz e amor e trata mulher mal para c. Violência psicológica. Tentou fazer violência psicológica comigo. É impressionante como isso está enraizado. Não tem idade, do mais novo ao mais velho. É de família, porque ele falou que o pai dele também é assim. Deus me livre”.

Alinne Rosa postou um #tbt de alerta para as mulheres tomarem cuidado com relacionamentos abusivos. Ao que tudo indica, a cantora se referia ao ex (filho do Saulo) que recentemente está envolvido em mais uma polêmica após relacionamento com a ex BBB Thaís Braz. pic.twitter.com/UZ3Gjeu3J3 — BCAxé (@bchartsaxe) November 10, 2022

Logo após a publicação do vídeo, Thaís e Alinne passaram a se seguir, o que aumentou ainda mais a teoria dos internautas de que tudo teria sido por causa de João Lucas.

Troca de farpas?

A ex-BBB postou uma mensagem suspeita em seu Instagram: “Não é amor se ele te controla”. E João também postou uma indireta: “Um monte de gente bonita, harmonizada nos quadrados, um monte de gente triste nos takes e makes que não valeram”.

O romance de João e Thaís foi revelado no último final de semana, quando a ex-BBB esteve em Salvador para participar da festa Onda. Menos de seis dias depois de tornar o affair público, a história chegou ao fim.

De acordo com o jornal ‘Extra’, o ex-casal esteve junto em Vitória, no Espírito Santo, para comemorar o aniversário de Bil Araújo, mas teriam se desentendido após a festa. João já não segue mais Thaís, Bil nem Sarah Andrade, que esteve na festa Onda ao lado do grupo.

