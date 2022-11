Web aponta romance entre Reynaldo Giannechini e médico

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Após uma foto publicada por Reynaldo Gianecchini, internautas especulam um suposto affair do ator com o médico de 33 anos, Wadih Vilela. O também modelo também postou um clique em um quarto parecido com o do ex-galã global.

A web reagiu aos cliques: “Esses dois estão namorando?”, comentou um. “Se estiverem, são um casalzão”, respondeu outro. “Nossa, esse médico é um gato! Me examine”, reagiu um terceiro. Veja as fotos abaixo:

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Conheça Wadih Vilela

Wadir Vilela Amado é neto de libaneses e mineiros, médico de formação, e também modelo. Ele é foi coroado como Mister Três Lagoas e Mister Mato Grosso do Sul este ano. O profissional também é pós-graduado em Urgência e Emergência.

Em entrevista a revista Rara Gente, o médico dividiu sobre sua intensa rotina de treinos. “Eu sempre fui um pouco viciado em exercício físico, já fui atleta, e hoje continuo, mas muito mais focado pro concurso com a dieta e meus treinos, mudando eles e procurando profissionais para me ajudarem e graças a Deus está dando certo, foi estipulada uma meta para maio (pelo concurso) e estou em busca de alcançá-la”, disse ele.

