Wesley Safadão anuncia redução no número de shows; saiba motivo

Foto: Divulgação / Potência Music

Wesley Safadão tomou a decisão de reduzir a frequência de show para diminuir o ritmo de trabalho após mais de 20 anos de carreira.

O anúncio foi feito durante coletiva de imprensa no cruzeiro “WS On Board”, onde o cantor é anfitrião e segue com o evento até a terça-feira (15).

“Quero focar mais na qualidade e menos na quantidade. Meu público vai passar a me ver menos, mas com mais qualidade”, disse ao g1.

No primeiro fim de semana do cruzeiro artistas como Léo Santana, Zé Felipe e Matheus & Kauan se apresentaram para mais de 4 mil passageiros, incluindo famosos.

“É um pensamento que venho tendo desde antes da pandemia, por uma questão estratégica […] Em Fortaleza, por exemplo, faço três ou quatro shows por ano. Pretendo passar a fazer no máximo dois. Em Recife, só no carnaval, vou fazer três shows. É uma coisa que vou procurar evitar”, completou Wesley Safadão sobre a decisão.

