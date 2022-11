WhatsApp anuncia novo recurso muito aguardado pelos usuários

Como objetivo de proporcionar aos usuários melhores experiências, o WhatsApp passa por uma série de atualizações constantemente. Assim, novos recursos são liberados no mensageiro e, de acordo com informações da empresa responsável pelo aplicativo, o próximo será muito útil para quem participa de grupos.

Isso porque, recentemente, o WhatsApp anunciou uma ampliação no número de participantes dos grupos será feita em alguns dias. É importante lembrar que essa capacidade já foi aumentada duas vezes.

Grupos com mais de 1.000 participantes

O laboratório de desenvolvimento do WhatsApp realizou, neste ano, alguns testes de ampliação dos número de participantes dos grupos, chegando a 512 membros.

Entretanto, os testes apontaram que o mensageiro tem capacidade de comportar nos grupos ainda mais pessoas, totalizando 1.024 usuários participantes.

De acordo com o portal WABetaInfo, site especializado em informações do WhatsApp, a empresa responsável pelo mensageiro tem acelerado o lançamento do novo recurso, tendo em vista também que muitas empresas utilizam desse recurso para aumentar sua eficiência em comunicação.

Os dispositivos que utilizam a versão beta do aplicativo receberão a plataforma atualizada e, para os demais, o acesso será disponibilizado gradativamente, segundo informações oficiais.

Veja como descobrir a localização de alguém pelo WhatsApp

Dentre as funções que o WhatsApp disponibiliza, está a localização em tempo real, que pode ser compartilhada a qualquer momento, de qualquer lugar. Dessa forma, é possível verificar todos os passos de uma pessoa, bem como o lugar onde ela se encontra.

Portanto, confira como utilizar essa função e ficar por dentro de onde seu contato está no momento exato.

Como compartilhar a sua localização no WhatsApp

Como já mencionado, a localização em tempo real pode ser utilizada para verificar onde seu contato está. Por meio da ferramenta, o usuário pode saber com exatidão onde uma pessoa está localizada, bem como qualquer direção que esteja está indo. Confira, portanto, como ativar a função no seu WhatsApp.

No Android

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa com quem deseja compartilhar a localização; Toque no ícone do clipe de papel, na barra de digitação; Na sequência, clique em “Localização”; Escolha a opções de “localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”; Pronto, sua localização aparecerá no chat da conversa como um quadro do maps.

No iOS

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa que deseja compartilhar a sua localização; Feito isto, toque no ícone de “+”; Agora clique em “localização”; Selecione o tempo que deseja compartilhar a informação; Envie a sua localização no ícone da setinha e pronto.

Pronto, agora você já sabe compartilhar a sua localização em tempo real