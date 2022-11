Whatsapp: confira as 11 funções mais importantes da plataforma

Em 2022 o número de usuários da plataforma de comunicação Whatsapp atingiu cerca de 165 milhões de pessoas. O aplicativo é um dos mais utilizados no planeta, sendo considerado um grande sucesso. No entanto, nem todo mundo conhece todas as funções que a ferramenta possui.

No início, o app permitia apenas que seus usuários trocassem mensagens de texto. Com o tempo, a ferramenta foi sendo aprimorada oferecendo diversas possibilidades, inclusive transações financeiras utilizando a rede social. Ademais, alguns recursos como a troca de figurinhas obteve uma grande utilização.

As funções do Whatsapp são exclusivas e permitem uma melhor experiência do usuário. Todavia, elas podem ser muito úteis no dia a dia podendo ser utilizadas não apenas individualmente, mas também em grupos de conversas. É possível, inclusive, utilizar o aplicativo para o desenvolvimento de seu empreendimento.

São inúmeras as funções apresentadas pelo aplicativo, sendo necessário conhecê-las melhor para obter o máximo da potencialidade da ferramenta. Dessa forma, veremos a seguir uma lista das melhores funcionalidades do Whatsapp e como aproveitá-las ao máximo.

1 – Modo claro ou escuro

O Whatsapp permite aos seus usuários escolherem pelo modo claro ou escuro. Dessa maneira, há uma maior economia da bateria do smartphone, sem atrapalhar a visualização de quem estiver utilizando a ferramenta. No entanto, é preciso saber como é a tecnologia display do aparelho.

2 – Face ID

Através da função Face ID é possível bloquear o aplicativo do aparelho celular que só poderá ser utilizado se a ferramenta reconhecer o rosto do usuário. Aliás, ela é disponível apenas para iPhones, garantindo a autenticidade do rosto do dono do dispositivo móvel e liberando o app.

3 – Mensagens temporárias

Com esta função é possível determinar o tempo que as mensagens enviadas estarão disponíveis para os outros usuários. Após o prazo, elas são apagadas automaticamente. Em síntese, é possível ter mensagens com uma duração de um dia, sete, dez ou até mesmo 90 dias.

4 – Fotos temporárias

Assim como as mensagens, é possível estabelecer no app a duração de fotos disponíveis. Pode-se enviá-las a outros usuários e serão deletadas depois de abertas. O Whatsapp não permite fazer um print destas imagens.

5 – Confirmação em duas etapas

Esta função fica disponível assim que o usuário faz o download do aplicativo. É uma maneira de fazer com que o cadastro no Whatsapp fique mais seguro. O app exige o cadastro do número PIN do celular antes de fazer o registro. Desse modo garante-se a confiabilidade dos dados.

6 – Chamadas de voz

Com essa função do Whatsapp é possível que mais de uma pessoa participe de uma ligação, feita através do aplicativo de conversas. Dessa forma, é possível utilizar o recurso tanto no celular quanto no computador. É uma boa maneira de se fazer reuniões em grupos utilizando a ferramenta.

7 – Aceleração de áudios

O whatsapp lançou esta função seguindo outras plataformas de streaming conhecidas como o Youtube e o Netflix. Com a ferramenta é possível acelerar os áudios dos usuários. Pode-se reproduzir em sua velocidade original ou aumentando 1x, 2x, ou até mesmo 5x.

8 – Figurinhas

As figurinhas do Whatsapp já são bastante famosas, conhecidas por todos os usuários da ferramenta de conversação. Pode-se enviar imagens exclusivas, criadas com o auxílio de outros aplicativos. Desse modo, é uma boa maneira de se divertir trocando as imagens e figurinhas com amigos.

9 – Emojis

O aplicativo permite aos seus usuários interagir em suas mensagens utilizando emojis. Atualmente são seis ícones padrões, além de imagens específicas que ficam em um banco de dados. A princípio, é uma maneira divertida de transmitir reações e sentimentos através de carinhas e bocas.

10 – Retirar o status online

Outra função importante do Whatsapp é a de retirar o status online do usuário, podendo ser uma ferramenta que garante a sua privacidade. Com ele é possível utilizar o app sem que as pessoas saibam que está online. Analogamente, todos os usuários do aplicativo passaram a ter mais essa ferramenta nas últimas semanas.

11 – Enviar mensagem para várias pessoas

Com o Whatsapp é possível silenciar várias conversas e também enviar mensagens para um grande número de pessoas. É a função transmissão, que facilita muito a vida do usuário do aplicativo. em conclusão, é preciso criar um grupo de transmissão para os usuários que desejam enviar o texto.