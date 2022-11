WhatsApp cria recurso para facilitar nas decisões em grupo

Já está liberado! O WhatsApp acaba de implementar mais um recurso em seu aplicativo. Os usuários que estão na última versão do mensageiro já podem conferir a funcionalidade de enquetes. Desse modo, será possível facilitar a decisão em grupos.

Os usuários poderão nomear as enquetes e escolher até 12 opções de respostas. Após criar o método de votação, basta compartilhar com os contatos e ver qual será a decisão. Lembrando que a funcionalidade já está disponível na última atualização do WhatsApp.

Como criar uma enquete no WhatsApp

Veja como criar uma enquete:

Abra o WhatsApp;

Escolha o chat ou grupo para o qual deseja enviar a enquete;

Clique no ícone ao lado da barra de ferramentas;

Encontre e selecione a opção “Enquete”.

Nesta aba, você deverá clicar para escolher o título e a pergunta, depois, é escrever as opções de resposta e compartilhar com os contatos que devem participar da votação.

WhatsApp alerta sobre desastres naturais

Usuários do WhatsApp já podem receber alertas de desastres naturais pelo mensageiro. Os interessados devem se cadastrar para ter acesso às notificações. O objetivo é informar sobre os riscos e prevenir a população de acidentes graves.

As mensagens são enviadas por equipes da Defesa Civil dos estados e municípios por meio da plataforma Interface de Divulgação de Alertas Públicos (Idap). Os conteúdos podem ser diversos, desde educacionais a eventos climáticos.

A novidade, até o momento, é exclusiva do Brasil, nenhum outro país conta com o serviço de alertas pelo WhatsApp, de acordo com Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Para o envio dos alertas, foi criado um robô de atendimento.

Para receber os avisos e notificações pelo WhatsApp é necessário fazer um cadastro por meio do telefone (61) 2034-4611 ou pelo link da plataforma que é facilmente acessível. Na prática, basta interagir com o robô mandando um “oi”. Na sequência, será preciso informar a sua localização atual ou área de interesse.

Assim, o robô vai confirmar o desejo de receber os alertas e disponibilizará os termos de uso e política de privacidade do serviço para que seja aceito. Depois de cadastrado, é possível alterar as áreas ou localização para que os alertas sejam enviados de acordo com o local ou região onde esteja.