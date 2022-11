WhatsApp desenvolve uma nova função polêmica e surpreende usuários; veja qual

O WhatsApp está desenvolvendo uma ferramenta que divide opiniões entre os seus usuários. Em breve, será possível editar mensagens já enviadas no aplicativo. Por alguns motivos, a função é um pouco polêmica.

A notícia foi divulgada pelo portal WABetaInfo, especializado em liberar spoilers sobre a plataforma de mensagens. De acordo com a publicação do site, a novidade nem chegou aos usuários ainda e já está trazendo preocupação.

Entenda o motivo a seguir!

Recurso polêmico de ‘editar’ mensagens no WhatsApp

A nova ferramenta já está sendo testada pelos usuários da versão Beta do WhatsApp. No entanto, ela já vem causando alguns conflitos. Acontece que com a possibilidade de edição, é possível alterar um texto que seria necessário para comprovar algo dito no mensageiro.

Em contrapartida, ao enviar alguma mensagem e depois perceber que algo foi errado, a opção de editar pode ser uma boa alternativa. Por ter essas duas vertentes, é confirmado o risco de discussões que o novo recurso pode trazer.

Todavia, ainda não se sabe quando a funcionalidade estará disponível para o público geral do mensageiro. Mas, até lá, quem puder e quiser, pode baixar a versão Beta do WhatsApp e usar a ferramenta tão questionável.

Veja como rastrear qualquer pessoa com o WhatsApp

Quem deseja realizar o procedimento deve se certificar de que a pessoa está conectada à internet. Caso contrário, não é possível que o recurso funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Atualmente, os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android

Abra a conversa com quem deseja compartilhar a sua localização; Depois, toque no ícone de clipe de papel; Feito isso, clique em “Localização” e, em seguida, selecione “Localização em tempo real”; Vá em “Continuar” e defina o tempo de compartilhamento. Clique no botão de seta verde que irá permitir que você compartilhe o lugar em que estar; A localização é exibida no chat em formato de quadro. Para acompanhar, basta abrir o mapa e clicar na opção “Ver localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”.

iOS

Abra a conversa com o contato que deseja compartilhar a sua localização; Na sequência, clique no “+”; Em seguida, toque em “Localização”; Para finalizar, selecione o tempo (15 minutos, 1 ou 8 horas) em que deseja manter a informação disponível. Mande a mensagem clicando na seta; Vale ressaltar que a ferramenta é original do WhatsApp, sem necessidade de utilizar outros aplicativos ou softwares para o seu funcionamento.