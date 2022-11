WhatsApp lança outro recurso esperado pelos usuários

Atenção usuários do WhatsApp! Um novo recurso acaba de chegar na última versão do mensageiro. Depois da possibilidade de ocultar o online no aplicativo, o que já é possível, este foi um dos mais solicitados.

A função trará mais facilidade no momento de decisão, seja em grupo de amigos ou família. Em suma, as pessoas poderão responder enquetes por meio do aplicativo. Sendo assim, rapidamente as discussões por indecisão serão sanadas.

Função esperada no WhatsApp

Segundo as informações, as enquetes poderão ser nomeadas, além disso, os usuários terão a possibilidade de incluir até 12 opções de respostas. Depois é só compartilhar com os contatos e ver o que eles escolhem.

Vale ressaltar que a função tão esperada já está disponível na última atualização do WhatsApp. Sendo assim, é importante que você vá até o Play Store ou App Store para atualizar o aplicativo e conferir às novidades.

Veja como criar uma enquete:

Abra o WhatsApp; Selecione o chat ou grupo para o qual deseja enviá-la: Toque no ícone ao lado da barra de ferramentas; Encontre a opção “Enquete”.

Nesta aba, você deverá clicar para escolher o título e a pergunta, depois, é escrever as opções de resposta e compartilhar com os contatos que devem participar da votação.

WhatsApp lança ferramenta que cria avatares

Recentemente, o portal WaBetaInfo, especializado em antecipar algumas novidades do WhatsApp, divulgou que está em fase de testes um novo recurso que permitirá a criação de avatares personalizados. Quem usa a versão 2.22.23.9 do aplicativo beta para Android já pode conferir a funcionalidade.

De acordo com as informações, será possível usar os avatares como figurinhas e também como foto de perfil. O objetivo é ampliar s possibilidades de expressão no mensageiro para além de emojis e fotos. Ademais, posteriormente, a atualização trará um novo pacote de adesivos com os avatares personalizados. Para quem já possui a versão beta mencionada, basta acessar as configurações do WhatsApp e, sem seguida procurar por uma categoria chamada “Avatar”. Como o recurso é recém-chegado na versão beta do sistema, alguns usuários podem encontrar dificuldades para criar os avatares. Contudo, vale ressaltar que, caso a funcionalidade seja bem sucedida, provavelmente chegará até a versão estável do WhatsApp.