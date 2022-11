WhatsApp Premium: Afinal, a nova versão será cobrada ou não?

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado pelos brasileiros. Nos últimos dias, diversos usuários têm se questionado sobre a possibilidade de o aplicativo passar a cobrar pela operação de seus serviços, como envio e recebimento de mensagens.

Na realidade, esses rumores estão relacionados a versão Premium do mensageiro, que está sendo desenvolvida pela Meta. De acordo com a empresa, os usuários não serão cobrados apenas por utilizar o aplicativo, mesmo que o novo sistema seja mais completo que a versão business.

Quais as mudanças do WhatsApp Business e do WhatsApp Premium?

Em suma, a diferença entre a versão para “negócios” do WhatsApp e a “premium”, está relacionada a evolução de seus recursos. Atualmente, o mensageiro business é utilizado por usuários que gerenciam empresas que desejam entrar em contato com os seus clientes de forma rápida e prática.

Todavia, o premium será lançado com intuito de facilitar ainda mais a comunicação entre o empreendedor e o consumidor. Além disso, outras ferramentas de vendas serão liberadas por esta versão, além de seu canal de comunicação. A exemplo de personalização de links com o nome da empresa e possibilidade de conectar a conta com até dez dispositivos

Nova versão permitirá a formação de big grupos

Além das funcionalidades já mencionadas, o novo modelo permitirá a criação de grupos com até 1.024 pessoas. O recurso demonstra uma atenção da plataforma com as conversas coletivas, lembrando que o limite de participantes em grupos já foi ampliado duas vezes nos últimos anos.

A nova versão será cobrada? Como mencionado, mesmo com o aumento dos rumores acerca da cobrança pelo uso, a Meta informou que os usuários não serão taxados pela nova versão do WhatsApp. Ou seja, a plataforma de mensagens permanecerá sendo gratuito, uma vez que a versão premium é uma alternativa melhorada do WhatsApp Business. Quando será liberado? Devido à grande expectativa, muitos já aguardam o lançamento da nova versão do WhatsApp. No entanto, é preciso adiantar que o serviço ainda não possui um prazo para começar a operar. O que se sabe até o momento é que o “recurso” será destinado aos usuários do mensageiro voltado a negócios.