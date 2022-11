WhatsApp: Veja como colocar duas fotos no perfil do aplicativo

Usuários do WhatsApp conseguem colocar duas fotos no seu perfil através de um truque muito simples. Para realizar o procedimento será necessário utilizar o Instagram ou outro editor de imagens.

Se você é uma pessoa indecisa, com certeza já ficou com dúvidas sobre qual foto colocar no perfil do WhatsApp. Todavia, o mensageiro ainda não possui um editor que possibilita a inclusão de fotos fotos no perfil. No entanto, isso não impede que outros aplicativos ajudem nesse processo.

Veja como colocar duas fotos no perfil do WhatsApp a seguir!

Como juntar duas imagens para colocar no WhatsApp

Para realizar essa operação, será necessário utilizar o Instagram ou outro editor de imagens que permite a colagem das fotos. Veja como a seguir:

Abra o Instagram em seu celular; Vá na opção de criar um Story; Em seguida, clique em “Layout” no menu à esquerda; Selecione um layout de tela dividida e tire uma foto ou carregue a imagem da câmera para preencher a foto da esquerda e a da direita; Ajuste a posição das imagens e toque no ícone de “Confirmar” ao centro da tela; Em vez de publicar o Story, toque no ícone de “Três pontos” no canto superior direito e selecione “Salvar”; Pronto! Caso não queira postar a montagem no seu Story, descarte-a.

Após juntar as duas fotos e salvar no seu celular, troque a foto de perfil do WhatsApp. Confira a orientação a seguir:

Abra o WhatsApp no seu celular; Vá até as “Configurações”; Toque na sua foto e, depois, no ícone de “Câmera”; Na próxima tela, escolha a opção “Galeria”; Feito isto, selecione a imagem que você criou, ajuste-a no espaço indicado; Para finalizar o procedimento, clique em “OK”.

Oculte a sua foto no WhatsApp

Antes de qualquer coisa, você precisa verificar se a sua foto de perfil no WhatsApp está disponível para todos os usuários da plataforma de mensagens. Caso esteja, é viável que você a oculte. Entenda o porquê a seguir:

1º motivo: A disponibilização geral da sua foto de perfil permite que qualquer pessoa visualize a imagem, sendo o seu contato ou não;

2º motivo: Pessoas desconhecidas podem baixar a sua foto sem que você perceba. Através disso, os cibercriminosos costumam criar contas fraudulentas usando a mídia;

3º motivo: Outras pessoas de má fé podem ainda usar aplicativos específicos para terem acesso à sua imagem em alta qualidade;

4º motivo: Ao ocultar a sua foto de perfil você evita que terceiros façam capturas de tela;

5º motivo: No mensageiro é possível esconder a foto de todos ou para algumas pessoas. Desse modo, é indicado que você opte por liberar sua imagem de perfil apenas para usuários de sua confiança.