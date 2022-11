WhatsApp Web encerra recurso queridinho de usuários

O WhatsApp Web passará por uma atualização ainda neste mês de novembro e, de acordo com o mensageiro, os prints de imagens com visualização única serão enviados desfocados, a fim de proporcionar mais segurança dos usuários da plataforma.

Atualmente, uma das modalidades mais utilizadas do aplicativo é o WhatsApp Web. Por esse motivo, a Meta, empresa responsável pelo mensageiro, tem realizado, constantemente, atualizações para tornar a função ainda melhor para os usuários.

Atualização no WhatsApp Web

A nova atualização do WhatsApp Web deve proporcionar mais segurança e garantir mais privacidade aos usuários. De acordo com o site WABetaInfo, os usuários do mensageiro não mais poderão abrir as imagens pela versão desktop.

Além disso, a nova ferramenta possibilitará que o usuário bloqueie os prints de imagens enviadas com visualização única. De acordo com informações, ao tentar printar a imagem, a mídia será automaticamente desfocada, sendo impossível reconhecer o conteúdo.

O novo recurso será liberado gradativamente aos usuários do WhatsApp. No entanto, é importante ressaltar que ainda neste mês de novembro, alguns cidadãos poderão ter acesso à ferramenta.

Veja como descobrir a localização de alguém pelo WhatsApp

Atualmente, o WhatsApp é a plataforma de mensagens mais utilizadas no país. Por meio do mensageiro, as pessoas podem se comunicar em tempo real, através de mensagens de texto, áudio ou até mesmo por ligação, sendo chamada de voz ou vídeo.

Com o objetivo de proporcionar melhores experiências aos usuários, o aplicativo é atualizado constantemente, trazendo sempre novidades para que o mensageiro seja ainda mais atrativo e útil.

Dentre as funções que o WhatsApp disponibiliza, está a localização em tempo real, que pode ser compartilhada a qualquer momento, de qualquer lugar. Dessa forma, é possível verificar todos os passos de uma pessoa, bem como o lugar onde ela se encontra.

Portanto, confira como utilizar essa função e ficar por dentro de onde seu contato está no momento exato.

Como compartilhar a sua localização no WhatsApp

Como já mencionado, a localização em tempo real pode ser utilizada para verificar onde seu contato está. Por meio da ferramenta, o usuário pode saber com exatidão onde uma pessoa está localizada, bem como qualquer direção que esteja está indo. Confira, portanto, como ativar a função no seu WhatsApp.

No Android

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa com quem deseja compartilhar a localização; Toque no ícone do clipe de papel, na barra de digitação; Na sequência, clique em “Localização”; Escolha a opções de “localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”; Pronto, sua localização aparecerá no chat da conversa como um quadro do maps.

No iOS

Abra o seu WhatsApp; Acesse a conversa que deseja compartilhar a sua localização; Feito isto, toque no ícone de “+”; Agora clique em “localização”; Selecione o tempo que deseja compartilhar a informação; Envie a sua localização no ícone da setinha e pronto.

Pronto, agora você já sabe compartilhar a sua localização em tempo real.