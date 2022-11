WhatsApp Web não abrirá mais mensagens de visualização única 

O WhatsApp Web é a versão para navegador da plataforma de mensagens instantâneas mais utilizada no mundo. Após o modelo mobile (para celular e tablets), o mensageiro para computadores é o mais buscado. Considerando um aumento nos acessos a versão, a Meta tem trabalhado em novas atualizações.

Os usuários do WhatsApp para desktop não conseguirão mais abrir mídias enviadas com visualização única. A intenção é promover mais segurança aos conteúdos compartilhados por meio do mensageiro. Todavia, uma nova ferramenta também será implementada no aplicativo com este mesmo intuito. Nova ferramenta do WhatsApp desfoca prints das conversas Com relação a nova ferramenta para o WhatsApp mobile, permitirá o bloqueio de prints e desfoque do conteúdo das imagens. Em suma, quando um usuário tentar realizar uma captura de tela de uma foto enviada, a imagem será automaticamente desfocada. Desse modo, o recurso vem como uma camada de segurança extra. Em outras palavras, não será mais possível fazer uma captura de tela por foto ou por gravação de vídeo enviados em visualização única. Para aumentar ainda mais a eficácia da nova regra de segurança, os usuários não conseguirão mais abrir qualquer uma das mensagens desse mesmo tipo na versão Web. Ademais, da mesma forma, não será possível enviar fotos ou vídeos de apenas um visualização pela versão desktop para usuários Windows ou macOS. Ainda de acordo com o WABetaInfo, a atualização será disponibilizada ainda neste mês de novembro, entretanto a liberação ocorrerá de forma gradual.

Veja como rastrear qualquer pessoa com o WhatsApp

Quem deseja realizar o procedimento deve se certificar de que a pessoa está conectada à internet. Caso contrário, não é possível que o recurso funcione. Além disso, é necessário que o aparelho esteja de modo a permitir que o mensageiro utilize o sinal de GPS.

Caso um dos requisitos mencionados acima não esteja ativado, não tem como o rastreio funcionar. Mas, com as etapas verificadas e em funcionamento, já é possível partir para a fase do rastreio.

Atualmente, os usuários do WhatsApp podem saber a localização de uma pessoa durante os períodos de 15 minutos, 1 hora ou 8 horas. Também existe a opção de localização em tempo real, cujo tempo é ilimitado.

Veja como ativar essa função em celulares Android e iOS:

Android

Abra a conversa com quem deseja compartilhar a sua localização; Depois, toque no ícone de clipe de papel; Feito isso, clique em “Localização” e, em seguida, selecione “Localização em tempo real”. Vá em “Continuar” e defina o tempo de compartilhamento. Clique no botão de seta verde que irá permitir que você compartilhe o lugar em que estar; A localização é exibida no chat em formato de quadro. Para acompanhar, basta abrir o mapa e clicar na opção “Ver localização em tempo real”; Depois, clique em “Continuar”.

iOS

Abra a conversa com o contato que deseja compartilhar a sua localização; Na sequência, clique no “+”; Em seguida, toque em “Localização”; Para finalizar, selecione o tempo (15 minutos, 1 ou 8 horas) em que deseja manter a informação disponível. Mande a mensagem clicando na seta.

Vale ressaltar que a ferramenta é original do WhatsApp, sem necessidade de utilizar outros aplicativos ou softwares para o seu funcionamento.