William Bonner bate recorde de Cid Moreira no Jornal Nacional

Foto: Globo//Zé Paulo Cardeal

William Bonner alcançou um novo recorde na carreira, aos 58 anos. O profissional do Jornal Nacional se tornou o âncora que mais ficou à frente do telejornal na história.

O contratado da Globo ultrapassou a marca de Cid Moreira ao alcançar 26 anos e 7 meses no comando do jornal, enquanto o veterano esteve por 26 anos e 6 meses na atração.

William Bonner assumiu o comando do Jornal Nacional em março de 1996, no lugar de Cid Moreira, e deverá estender o recorde já que descarta deixar a atração em um futuro próximo.

Atualmente a banca do “JN” é dividida com a jornalista Renata Vasconcellos, que já passou pelo “Fantástico” e substituiu Patrícia Poeta.

A atual apresentadora do “Encontro”, por sua vez, entrou na bancada para ficar no lugar de Fátima Bernardes, que estava de mudança para o entretenimento da emissora.

Atualmente, Fátima é apresentadora do “The Voice Brasil” que estreia nova temporada com Iza, Lulu Santos, Michel Teló e Gaby Amarantos no dia 15 de novembro.

