Wilson perde disputa para o rival e é eliminado

Foto: Melissa Haidar/Band

A rivalidade entre Diego e Wilson teve um ponto final na noite dessa terça-feira (1). Após Thalyta vencer a primeira prova, a dupla se enfrentou para conquistar a segunda vaga do último episódio da temporada, que será exibido na semana que vem, mas o carioca acabou levando a pior ao apresentar arroz de linguiça e açafrão, camarão, banana caramelizada e queijo.

Em entrevista à Band, o competidor se emocionou ao explicar que a participação no programa o colocou como protagonista da profissão pela primeira vez na vida. “Sempre reproduzi receitas de outros chefs, fiz restaurantes e marcas brilharem. Amo o meu trabalho, mas não tive a oportunidade de construir a minha identidade pessoal na área”, desabafou.

Ao longo dos episódios, o participante chegou a duvidar de sua capacidade, porém deu a volta por cima depois de cumprir os desafios mais difíceis da atração. “Tive uma sequência de trabalhos em que consegui me conhecer. A competição não serviu somente para me testar. Fiquei entre os melhores do Brasil e isso é uma coisa muito louvável”, refletiu.

Wilson se inscreveu no talent show a pedido do filho e é por ele que espera mudar de vida. “Ainda está tudo muito incerto, mas sinto que o futuro será promissor. Estou muito feliz com o trabalho que entreguei. Acho que todo cozinheiro tem aquele sonho de comandar seu próprio restaurante, mas isso requer tempo e dinheiro. Por enquanto, o meu projeto é agarrar as oportunidades que aparecerem”, disse o chef, que acredita que seu maior adversário no jogo levará o troféu para casa. “Pelo conhecimento, estou na torcida pelo Diego porque acho que ele vai fazer uma prova muito boa. Também não dá para subestimar a Thalyta, que vem apresentando receitas incríveis e está cheia de gás”, concluiu.

O resultado desse duelo de gigantes vai ao ar na próxima terça-feira (8), quando Diego e Thalyta disputam o título de MasterChef Profissional 2022.

Leia mais sobre Reality Shows no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.