WK aposta em mistura de funk com eletrônico para verão 2023

A música é uma herança para WK, Wilsinho Kraychete, que nasce em um berço artístico e não vê motivos para não extrair o melhor que a experiência familiar tem a proporcionar.

O jovem, que em seu primeiro projeto lançado ao público, o ‘107BPM’ já surpreendeu com grandes parcerias, como Léo Santana e Tayonre, traz agora sua aposta para o verão 2023, que promete ser gigante para o cenário musical baiano.

A faixa escolhida para ser lançada foi ‘Quando a Onda Bater’, que tem em sua sonoridade uma mistura de música eletrônica com funk, e a letra chiclete, característica essencial para definir um hit. “A música foi feita para unir pessoas e trazer alegria, que é justamente o que eu senti quando cantei ela, uma onda de muita energia e alegria, que é o eu quero com todo mundo”, conta animado WK.

A composição é de Ed Nobre, Diggo, Balove, Davi Melo e Vitor Pimentel, e já conta com um clipe que traz toda essência da canção, a transformação que a música pode fazer na vida de alguém.

Sonho de estar na música

Em entrevista ao iBahia antes de lançar o novo projeto, Wilsinho falou sobre a carreira e sobre realizar o sonho de estar na música. Segundo o jovem, não havia outro caminho a ser seguido.

“Eu sempre tive o sonho de cantar. Via o trio passando na folia, na época com três, quatro anos eu já subia na mesa e ficava fingindo que estava no trio. Cheguei a jogar bola, mas na minha cabeça eu já sabia que era na música que eu ia seguir”.

Questionado pelo iBahia se a herança familiar é algo que pesa para ele, Wilsinho foi direto: “Eu acho fantástico. Para mim é bom porque eu ver eu tenho como referência minha família, que me apoia e isso me ajuda. É claro que tem a pressão, de ser filho de Luís (empresário na música), primo de Tomate, mas eu faço a minha arte, faço o que amo, tenho minha identidade e para mim é isso que importa”.

O cantor ainda falou sobre a expectativa para o Carnaval de 2023, seu primeiro como profissional, após anos curtindo a festa como folião. “Tudo está se acertando para vir um Carnaval fantástico aí para a gente. Não sabemos como vai ser ainda, mas as expectativas são boas”, contou.

