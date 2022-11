Xanddy anuncia novidades do verão e fala sobre 1° carnaval solo

Foto: Lucas Sales/iBahia

Xanddy Harmonia não vê a hora de estrear como artista solo no carnaval de Salvador em 2023. O artista fez uma coletiva de imprensa na Arena Fonte Nova na noite desta segunda-feira (21) e anunciou as principais novidades para o verão.

Além do famoso ensaio, o cantor falou sobre músicas novas e ainda anunciou que fará a abertura do carnaval de Salvador no Campo Grande. “A abertura ficou com o papai aqui”, brincou Xanddy. Essa será a primeira vez que o artista puxa um trio em carreira solo. “Friozinho na barriga”, disse.

Xanddy ainda aproveitou a oportunidade para contar uma outra novidade sobre a festa do ano que vem. No próximo carnaval, o bloco “Meu e Seu” dá espaço ao desfile do bloco “Daquele Jeito”. O trio vai desfilar no circuito Barra/Ondina no domingo e segunda de carnaval.

A grande aposta musical do artista para esta temporada é a canção “Vamo ou Bora”, gravada em parceira com Ivete Sangalo. Escrita por Magno Sant’Anna e Luciano Chaves dos Santos, a música será publicada nas plataformas digitais a partir das 21h, mas o cantor já deu uma prévia do clipe durante a coletiva desta segunda-feira. Assista abaixo

“Eu fiquei desejando convidar Ivete, mas eu disse: ‘Eu não sei’. A gente continua com uma música muito forte, que é a “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, que ganhou o título do carnaval [em 2023], e fiquei pensativo, mas eu resolvi apostar”.

A música faz parte do projeto Good Vibes, gravado em agosto. O audiovisual possui oito músicas inéditas. Além de Ivete, Matheus Fernandes, Gaab, Lauana Prado e a banda Molejo foram responsáveis por dividir os vocais com o artista em parcerias musicais.

“Era hora da gente renovar, era hora da gente gravar músicas novas, inéditas. Eu visitei muitos projetos. Nós, em poucos dias, acho que em 20 dias/um mês, resolvemos gravar o ‘Good Vibes’. E temos um resultado incrível. Temos outras músicas que vêm pela frente. É um projeto muito rico. Temos outras três participações ainda. São músicas que virão mais para frente. Mas eu acredito que nós estamos recheados de músicas boas, coisas boas para apresentar nesse verão”, disse o cantor.

We Are Carnaval

Xanddy Harmonia também vai levar o carnaval de Salvador mais um vez para fora do país. Em 2023, a festa vai acontecer em Orlando e Miami. O evento contará com artistas como Saulo Fernandes, Péricles, Durval Lélys e Tomate.

Harmonia do Samba

Xanddy comandou os vocais do Harmonia do Samba durante 20 anos. O Harmonia do Samba surgiu ainda na década de 90 e rodou o mundo com seu som envolvente. Ao longo dos anos, fez participações em diversos programas de TV, além de se apresentar nos mais variados eventos.

O grupo também é responsável por hits como “Vem Neném”, “Mandei Meu Cavaco Chorar” entre outros sucessos. Os fãs do grupo são tratados como torcida. “Quem é? Quem é? Quem é?”, é o bordão inesquecível que o cantor sempre apresentou nos shows e seguirá fazendo em carreira solo.

