Xanddy anuncia trio pipoca no carnaval de Salvador em 2023

Foto: Lucas Salles / iBahia

Xanddy Harmonia está animado para encarar pela 1ª vez, em carreira solo, o carnaval de Salvador em 2023. O cantor confirmou na segunda-feira (23) que irá desfilar com um trio pipoca na abertura da folia momesca.

O desfile acontecerá no circuito do Campo Grande. “A abertura ficou com o papai aqui. Que friozinho na barriga”, brincou Xanddy.

Durante a coletiva de imprensa, o ex-comandante do Harmonia do Samba aproveitou a oportunidade para contar uma outra novidade sobre a festa do ano que vem. No próximo carnaval, o bloco “Meu e Seu” dá espaço ao desfile do bloco “Daquele Jeito”. O trio vai desfilar no circuito Barra/Ondina no domingo e segunda de carnaval.

Vale destacar que Ivete Sangalo também irá desfilar com um trio pipoca na quinta-feira de carnaval.

Xanddy Harmonia anuncia novo bloco”Daquele Jeito” no carnaval de Salvador em 2023 pic.twitter.com/KBbmNwPcrY — iBahia (@iBahia) November 21, 2022

Melhor Segunda-feira itinerante

A próxima edição de “A Melhor Segunda-feira” será itinerante e acontecerá em diversas regiões de Salvador e também em Lauro de Freitas.

Ao todo, serão quatro edições em 2023. Para a estreia, no dia 9 de janeiro, Xanddy receberá os cantores Belo, Sorriso Maroto e Péricles, na Arena Fonte Nova.

No dia 16 de janeiro, o evento acontecerá no Armazém Convention, na Região Metropolitana da capital. Saulo Fernandes é o primeiro convidado confirmado. No dia 23 de janeiro, a festa será realizada no Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa. Essa edição receberá Parangolé e cantores que marcaram o pagodão da Bahia.

