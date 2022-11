Xanddy faz tatuagem em homenagem ao Harmonia do Samba

Foto: Reprodução / Instagram

Xanddy utilizou suas redes sociais neste domingo (6) para dividir com os fãs e admiradores uma tatuagem que fez em homenagem ao grupo Harmonia do Samba. O cantor fará a sua primeira apresentação em carreira solo nesta noite, no Pagodin.

“Uma paixão tão intensa… O Pagodin hoje será de muita emoção minha torcida”, legendou ele.

Nos comentários da postagem, famosos e anônimos parabenizaram o cantor pela homenagem. “Que linda homenagem. Meu guerreiro, tenho muito orgulho de fazer parte dessa torcida. Que Deus te abençoe. Torcedora com muito orgulho e muito amor. TMJ, a torcida aqui é fiel”, escreveu a esposa de Xanddy, Carla Perez.

“Por essas e outras que admiro demais esse cara…amor carinho respeito aos seus fãs você é PHODAAA”, comentou um fã. Ahhhh coisa linda! A melhor banda do mundo. Torcedora com muito orgulho!”, reagiu outra. Assista ao vídeo abaixo:

Fim do grupo

O cantor anunciou que seguiria em carreira solo no dia 14 de setembro. O grupo existia há quase 30 anos. O Harmonia do Samba surgiu ainda na década de 90 e rodou o mundo com seu som envolvente. Ao longo dos anos, fez participações em diversos programas de TV, além de se apresentar nos mais variados eventos.

Os fãs do grupo são tratados como torcida por Xanddy, que sempre foi vocalista da banda. “Quem é? Quem é? Quem é?”, é o bordão inesquecível que o cantor sempre apresentou nos shows e seguirá fazendo em carreira solo.

