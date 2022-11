Xuxa apoia Bárbara Borges e irmã de Deolane detona apresentadora

Foto: Reprodução/TV Globo e Reprodução/RecordTV

“A Fazenda 14” se aproxima da reta final, mas o clima pesado está fora do reality show. A apresentadora Xuxa decidiu tomar partido e defendeu a ex-paquita Bárbara Borges, o que enfureceu Dayane Bezerra, irmã de Deolane.

A treta acontece porque a advogada e a atriz são inimigas declaradas no reality, ambas se votam nas berlindas e encabeçam os dois grupos da casa, Deolane no “A” e Bárbara no “B”.

“Gente, deveriam todos parar de seguir essa mulher e colocá-la no freezer”, escreveu Xuxa em uma publicação do Instagram de Bárbara.

Após isso, Dayane apareceu nas redes sociais para rebater a fala da loira. “Nossa, gente, a Xuxa apareceu para defender a paquita. Engraçado que quem ta no freezer faz tempo é você, nada que você fez deu certo, todos os seus programas acabaram, 0 audiência”, disparou.

“Os paranauês, né? Ainda bem que na minha família todo mundo é de Deus, ser de Deus é muito melhor!”, seguiu a irmã de Deolane.

“Xuxa, você deveria colocar sua amiga Babi no freezer. Ah esqueci, desculpa, ela já está no freezer tem um tempinho”, finalizou.

