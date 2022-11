Xuxa vira alvo de críticas após mostrar quarto feito para cachorro

Foto: Reprodução/ Instagram

O cuidado de Xuxa Meneghel para com seu animalzinho de estimação, a pet Doralice, um cachorro da raça Yorkshire, foi motivo de críticas para a eterna Rainha dos Baixinhos. Internautas apontaram um exagero da apresentadora no investimento feito para o pet.

Na ocasião, Xuxa compartilhou em seu Instagram o novo quartinho da pet, com direito a closet, várias roupinhas e várias camas. “Doralice feliz da vida com seu quartinho novo!”, escreveu a artista.

Na web, o cuidado da apresentadora foi detonado. “Triste é ver um animal com mais roupa que uma criança sem família”, escreveu uma seguidora. “E tantas crianças sem …mas cada um tem livre arbítrio”, comparou outro.

Uma internauta foi além na crítica e pediu para que Xuxa direcionasse a energia e dinheiro gasto com o pet para crianças.

“Eu te respeito e sempre serei sua fã, a gente tem que tratar os nossos pets com mto amor e carinho, agora esse exagero com seu pet acho demais, temos crianças que não tem o que comer, então você que pode, destina um pouco pra essas crianças, idosos, sei que não é obrigação sua, eu sei. Mas essas pessoas estão abandonadas pelo poder público.”

Vida de estrela

A pet de Xuxa é uma fiel escudeira da artista. A apresentadora leva o animalzinho para diversos compromissos profissionais, como por exemplo, uma entrevista com Ana Maria Braga, com Pedro Bial e com Eliana.

Xuxa também carrega o animalzinho para viagens em família, chegando passear de avião e de jatinho com sua tutora.

Antes de Doralice, Xuxa teve outro pet, Dudu. Quando a cachorrinha completou 5 anos, a apresentadora fez uma declaração para o animal nas redes sociais e lembrou como Doralice ajudou no processo de luto após a perda da mãe, Maria do Rosário.

“Doralice… Você chegou com um ano e meio nas nossas vida, mas você chegou pra fazer companhia pra mãe Maria. E quando ela nos deixou pensei e relutei muito em ficar com você, meu coração tava partido pela perda do meu Duduzinho. E hoje com um pouco mais de um ano comigo (sua segunda mãe) e seu pai Ju, te amamos tanto e somos muito gratos por ter vc perto da gente… Sasha, João, Luluka e toda minha trupe te ama, vc é especial. Feliz níver anjinho de pelos, feliz 5 anos.”

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.