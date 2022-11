A empresa Ypê é líder na área de limpeza e higiene. Atua no mercado de trabalho há cerca de 70 anos e desde a sua criação sempre priorizou o bem-estar e a qualidade de vida da população. Hoje a Ypê abriu novas oportunidades de emprego pelo Brasil. Confira.

Ypê abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Ypê está em busca de novos colaboradores para complementar ainda mais o sucesso de suas atividades. Trata-se de uma empresa 100% brasileira que oferece um salário compatível ao mercado de trabalho e vários benefícios aos seus funcionários.

A companhia atua com mais de 6 mil colaboradores e todos com o mesmo propósito, levar qualidade aos seus clientes. Para o seu crescimento, a Ypê conta com profissionais qualificados que procuram inovar o ambiente de trabalho. Confira as vagas disponíveis.

Amostrador de Qualidade – Itapissuma/PE;

Analista Gente PL – São Paulo;

Analista Tesouraria PI – Amparo/SP;

Líder Almoxarifado – São Paulo;

Pedreiro – Anápolis/GO;

Promotor de Vendas – São Paulo;

Vendedor – Santa Rosa/RS;

Supervisor de Centro Distribuição – São Paulo;

Promotor de Vendas – Simões Filho;

Manobrista – Amparo/SP;

Movimentador de Mercadorias – Amparo/SP;

Planejador de Manutenção – São Paulo;

Supervisor de Manutenção Mecânica – Simões Filho/BA;

Analista de Manutenção Corporativo – São Paulo.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas disponíveis, podem acessar o site 123 empregos. Logo depois, selecionar a oportunidade desejada e encaminhar um currículo para a empresa analisar. A companhia busca por profissionais qualificados e pró-ativos.

