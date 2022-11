Zé Neto é internado às pressas após testar positivo para Covid-19

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Zé Neto foi hospitalizado na manhã desta segunda-feira (14), depois de testar positivo para Covid-19 e cancelar shows. As informações são de Erlan Barros, do Em Off.

Segundo o colunista, o sertanejo estava bem e apresentava sintomas leves da doenças, apesar de ter cancelado as apresentações ao lado da dupla, Cristiano.

Ainda segundo a reportagem, Zé Neto deu entrada no Hospital de Base de Rio Preto, no interior de São Paulo, com baixa saturação, ou seja, menos oxigênio no sangue do que o ideal.

No domingo (13), a assessoria da dupla informou que Zé Neto havia testado positivo para o vírus e os shows programados para esta semana seriam cancelados.

Vale lembrar que essa é a segunda vez que o cantor é diagnosticado com a doença. Em junho de 2021 ele testou positivo para Covid-19, juntamente com o pai.

