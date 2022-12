10 maneiras de corrigir a perda de pacotes Warzone 2 para PC, PS5, PS4, Xbox

O popular videogame battle royale Call of Duty: Warzone foi publicado para PCs com Windows, PlayStation 4/5 e Xbox One. Este jogo atraiu um grande número de jogadores desde que foi lançado. Enquanto alguns jogadores de plataforma desfrutam de uma experiência de jogo suave e sem atrasos, outros não. Mas, desde o lançamento do Warzone, muitos jogadores relataram um problema significativo de perda de pacotes. No entanto, isso faz com que o jogo seja executado lentamente, como é de se esperar, e parte da mobilidade do jogo será lenta.

Você pode estar enfrentando problemas de perda de pacotes ao jogar Warzone por vários motivos, e muitos deles podem ser corrigidos usando técnicas simples e diretas. Este guia revisará algumas soluções rápidas para o problema de perda de pacotes Warzone 2 no PC, PS5, PS4 e Xbox.

Perda de pacote Warzone 2: o que isso significa?

O termo “perda de pacote” refere-se à falha dos pacotes de dados do jogo em alcançar seus destinos designados. Eles se perdem entre os servidores do jogo e seu PC, PS4 ou Xbox One. Outros problemas como gagueira, picos de lag e até mesmo ser expulso do jogo acontecem por causa da perda de pacotes.

Conserte a perda do pacote Warzone 2 para PC, PS5, PS4 e Xbox



O problema de perda de pacotes que os jogadores do Warzone 2 estão enfrentando indica que o jogo não funciona como deveria. A jogabilidade é lenta; leva alguns milissegundos para que suas ações apareçam na tela. Especialmente ao jogar jogos de tiro e táticas como COD Warzone 2, isso pode ser uma grande desvantagem.

1. Mude a conexão com a Internet

Esta é uma solução de primeira etapa a ser tentada porque o problema está relacionado à conexão com a Internet; comumente, temos conexões lentas ou instáveis ​​que levam à exibição de erros, bem como causam lentidão. Também podemos tentar alterar a conexão alternando de Wi-Fi para uma conexão com fio.

Novas tecnologias como 4G e 5G estão sendo rapidamente introduzidas em nosso sistema. Você deve atualizar os drivers do adaptador de rede do seu sistema sempre que usar essas tecnologias. O Windows geralmente o atualiza automaticamente por meio de atualizações do Windows. Mas caso você precise, veja como atualizar manualmente este driver:

Clique com o botão direito do mouse no Botão de início e escolha Gerenciador de Dispositivos no menu de contexto.

e escolha no menu de contexto. Abra o Adaptadores de rede categoria, clique com o botão direito condutor e escolha Atualizar driver .



categoria, clique com o botão direito e escolha . Dependendo de suas necessidades, você pode atualizar o driver do adaptador de rede automaticamente ou manualmente na janela pop-up. Depois de selecionar um método, siga as etapas na tela para concluir a atualização.



Abra o jogo após a atualização para ver se o problema de perda de pacotes do Warzone/Modern Warfare foi resolvido.

3. Reiniciar Winsock

Winsock comumente referido como Windows Socket, é um serviço crucial que facilita a conectividade com a Internet em seu computador. O serviço Winsock pode parar de funcionar devido a vários bugs relacionados ao software, levando ao Problema de perda de pacote COD Warzone 2. Siga os comandos listados abaixo para reiniciar o Winsock:

O seguinte comando deve ser inserido no prompt de comando depois que ele for aberto:



Para concluir a operação, reinicie o computador.



O seguinte comando deve ser inserido no prompt de comando depois que ele for aberto:

Para concluir a operação, reinicie o computador.

4. Fazendo uso de uma VPN

As redes privadas virtuais, ou VPNs, são capazes de resolver a maioria dos problemas relacionados à Internet. É possível que a rede do jogo à qual você se conectou esteja sobrecarregada, o que explicaria a perda de pacotes. No entanto, você pode corrigir o problema alterando seu país de origem com um serviço VPN, que moverá seu jogo para um servidor diferente. Na internet, existem inúmeros serviços VPN premium e gratuitos.

Tente usar um serviço VPN para resolver esse problema se sua rede atual estiver sobrecarregada; caso contrário, você pode perder pacotes ao jogar Warzone 2.

5. Defina seu tipo de NAT para aberto em MW2

Os termos “NAT” (Network Address Translation) refere-se a três configurações: moderado, estrito e aberto. Selecionar a opção de NAT aberto fornecerá a melhor conexão de rede possível. Para fazer isso, siga as etapas abaixo.

Verificar seu tipo de NAT atual no MW2 seria a primeira coisa a fazer.

Inicie seu jogo para fazer isso e selecione Opções de conta e rede.

Agora, clique em “ Informação de Rede ” dentro para obter todas as informações sobre sua conexão.

” dentro para obter todas as informações sobre sua conexão. Se o seu tipo de NAT atual for restrito ou moderado, altere-o para “abrir”, que é a melhor configuração, conforme mostrado na imagem abaixo.

Lembre-se de que abrir esta tela durante a transmissão revelará seu IP local, portanto, tome cuidado para não fazer isso.

6. Limpando seu DNS

O DNS, ou Domain Name Service, é crítico para a análise de pacotes online. Mas se o serviço DNS não estiver funcionando corretamente, você deverá executar o comando flush DNS para resolver o problema.

O seguinte comando deve ser inserido no prompt de comando do seu computador.

Os servidores DNS da sua rede serão limpos e redefinidos como resultado, resolvendo o problema.

Se nenhuma das soluções acima funcionar para você, o problema pode estar no seu provedor de serviços de Internet. Esses problemas de perda de pacotes costumam ser extremamente comuns quando qualquer trabalho de manutenção está sendo feito em linhas de fibra de internet. Pergunte ao seu ISP se alguma manutenção está sendo realizada e para obter instruções sobre como corrigir o problema.

8. Reiniciando e desligando seu console

Consoles como PlayStation e Xbox não possuem muitas opções de configuração. O ciclo de energia é a solução ideal para quaisquer problemas relacionados à Internet que possam surgir. Porque executar um ciclo de energia limpa a RAM em seu console e resolve quaisquer problemas técnicos.

Desligue seu console completamente antes de ligar e desligar. Depois disso, desconecte os cabos. Inicie seu console novamente após aguardar alguns minutos.

9. Solucionando problemas de Internet do console

Você deve solucionar problemas do seu sistema PlayStation ou Xbox porque os problemas de Internet são a principal causa de perda de pacotes. Para executá-lo, você pode se reconectar via WiFi ou conectar-se ao seu console via ethernet.

Reiniciar o roteador pode ser útil se você usa WiFi. Tente se conectar com uma conexão de internet diferente se nada mais funcionar.

Conclusão

Isso conclui a seção de solução de problemas para o Warzone 2 problema de perda de pacotes em dispositivos PC, PS5, PS4 e Xbox. Esteja ciente de que esse problema é mais provável de ocorrer se sua conexão com a Internet for extremamente lenta ou se você executar vários downloads simultaneamente. Você pode resolver isso rapidamente usando as técnicas acima. Informe-nos se tiver algum problema ao seguir as etapas acima na caixa de comentários abaixo.

