10 maneiras de corrigir problemas de música do Instagram que não funcionam no Android/iPhone

O Instagram introduziu um fantástico recurso de adesivo de música para usuários em 2021. Ao selecionar o adesivo de música no menu adicionar um adesivo, os usuários do recurso História do Instagram podem adicionar música às suas histórias. Você pode procurar uma música por título, artista, gênero ou humor. No entanto, muitos usuários reclamaram recentemente que ocasionalmente não conseguem adicionar música ao Instagram. Imagine compartilhar fotos dos melhores momentos de sua aventura de férias sem incluir nenhuma música para aumentar a intensidade.

Mas não há com o que se preocupar porque este artigo fornece soluções para os problemas pelos quais você está passando, como por que não consigo adicionar música à minha história do Instagram, por que a pesquisa de músicas do Instagram não funciona, por que o aplicativo de música da história do Instagram no iOS e o Android não funciona, por que procuro uma música e recebo “nenhum resultado encontrado,”por que o adesivo de música pode não estar visível ou por que o recurso de música do Instagram Story pode não estar funcionando.

Neste artigo, destacaremos algumas técnicas de solução de problemas que funcionam com frequência para resolver o problema e reiniciar a biblioteca de músicas do Instagram.

Corrigir a música do Instagram que não funciona em problemas do Android/iPhone

A seguir estão as possíveis causas do problema de a música do story do Instagram não funcionar no seu dispositivo:

Você está usando uma versão desatualizada do Instagram em seu telefone.

O aplicativo atual do Instagram pode estar corrompido.

Saia da sua conta e faça login novamente para corrigir um problema temporário.

Faça perguntas com o Suporte do Instagram.

O tipo de conta é definido como “O negócio.”

No entanto, todos os erros acima têm correções rápidas. Experimente estas etapas para corrigir de forma rápida e fácil o problema da música da história do Instagram.

1. Mude seu perfil do Instagram do modo comercial para o modo pessoal

Atualmente você tem uma conta comercial no Instagram? Alguns usuários afirmam que a função de história musical do Instagram foi perdida após alterar sua conta para uma conta comercial. Você pode tentar mudar sua conta para “pessoal” e aproveitar o recurso Instagram Music novamente.

Voltando a isso:

Vá para o seu perfil e selecione a opção Perfil no menu suspenso (três traços ou o “ Hamburger ” no canto superior direito).

” no canto superior direito). Clique no botão Configurações.



Navegue até Conta.



Role a página e selecione “Alternar tipo de conta”.



Selecione Alternar para sua conta pessoal.



Você deve ser capaz de tocar música em sua história do Instagram depois de acessar sua conta.

É possível que a versão do Instagram que você instalou ainda não suporte música ou que o Instagram Music não esteja funcionando corretamente se você não atualiza sua conta há muito tempo.

É melhor manter as atualizações automáticas ativadas para que seus aplicativos sejam atualizados automaticamente, mas você também pode forçar um aplicativo, como o Instagram, a atualizar manualmente. Veja como atualizar manualmente o aplicativo Instagram no seu dispositivo.

Abra o aplicativo App Store ou Play Store.

Clique no botão Pesquisar no canto inferior direito e procure por “ Instagram. “

“ Clique no botão Atualizar se houver uma atualização para o aplicativo. Se não, ele vai dizer “Abrir”, o que significa que você já está atualizado.



3. Entrando e Saindo do Aplicativo

Entrar novamente após sair é outro método para resolver problemas de música do Instagram. Há uma chance de o recurso de música retornar quando você fizer login novamente.

Primeiro, clique nas três linhas no canto superior direito do seu perfil do Instagram.



Abra o menu de configurações e role para baixo até a opção de logout, que está presente na parte inferior da lista de ações.



Faça login novamente usando suas informações de login para ver se o problema com a música do Instagram foi resolvido e você pode adicionar música às suas histórias. Continue com a próxima correção se o problema de música do Instagram ainda existir.

4. Reinstale o aplicativo

Se sair e entrar novamente não resolver o problema, pode haver um problema com a forma como o aplicativo Instagram foi instalado ou o cache de dados do aplicativo pode estar corrompido, o que faria com que o aplicativo não funcionasse corretamente. Em ambos os casos, reinstalar o aplicativo é uma solução simples. Nada em sua conta do Instagram será perdido, mas você precisará fazer login novamente usando seus detalhes de login habituais.

5. Corrigindo “A música não está disponível no momento”

Você pode estar enfrentando esse erro do Instagram por um dos dois motivos. Um ou ambos os itens a seguir podem ser aplicados:

Nem todas as músicas estão disponíveis em seu país.

O artista pode ter retirado uma música específica do Instagram.

Como resultado, os usuários não podem acessá-lo.

Transformar uma música em um arquivo de vídeo, que é simples de compartilhar em sites online como o Instagram, é uma solução rápida para esse problema. Os usuários podem converter músicas em um formato de arquivo MP4 usando uma variedade de ferramentas e softwares, que podem ser compartilhados como uma história do Instagram.

6. Usando uma VPN

Se os problemas do Instagram Music Not Working ainda parecerem resolvidos, você pode usar o software VPN. O Instagram Music só pode fornecer determinado áudio em uma nação específica. O uso de software VPN pode ser útil nessa situação. Portanto, você pode usar qualquer arquivo de música do Instagram que desejar, conectando-se a servidores internacionais usando esta técnica. Existem vários serviços VPN disponíveis na Internet que você pode tentar solucionar esse problema.

7. Limpe o cache do aplicativo Instagram

Os problemas do aplicativo geralmente são resolvidos limpando o cache do aplicativo. Portanto, para corrigir problemas, limpe o cache no aplicativo do Instagram.

Os usuários do Android podem acessar as configurações, pesquisar o aplicativo Instagram e clicar nele para limpar o cache do aplicativo Instagram. Em seguida, selecione “Limpar cache.” O aplicativo Instagram limpará seu cache.



Usuários de iPhone da Apple, em seu iPhone, toque em Configurações. Acesso geral >> Localize e selecione o aplicativo Instagram. Então escolha “Armazenamento do iPhone.” Clique ou toque no Botão de descarregar aplicativo. Mais uma vez, reinstale o Instagram.

Depois que o cache for limpo, verifique se o problema foi resolvido ou não.

8. Veja se o Instagram está apresentando alguma falha de serviço

Alguns dos serviços do Instagram podem estar inativos, o que pode dificultar o uso de determinados recursos do aplicativo, como a biblioteca de músicas. Se você quiser saber se o Instagram está fora do ar ou passando por uma grande interrupção, você pode verificar sua página de status em DownDetector.

9. Tenha paciência e deixe o Instagram resolver o problema de música do Instagram que não está funcionando

Você deve esperar um pouco porque o Instagram pode estar passando por alguns problemas internos ou externos. Como o Instagram trabalha para corrigir os problemas, tente ser paciente. Então sente-se e divirta-se criando histórias incríveis no Instagram enquanto ouve música.

A maioria dos problemas do Instagram deve ser resolvida pelas correções mencionadas; se eles não funcionarem corretamente no seu dispositivo, entre em contato com a equipe de atendimento ao cliente do Instagram. Envie um e-mail para help.instagram.com se você não conseguir resolver o problema sozinho. Você pode entrar em contato com eles por e-mail e texto. Esteja pronto para fornecer o máximo de detalhes possível, como uma explicação completa do problema e quaisquer técnicas passo a passo relevantes usadas, para reduzir o tempo necessário para que eles respondam, mas evite atrasar o processo.

Conclusão

Se o recurso de música no Instagram não estiver funcionando corretamente, fornecemos algumas sugestões sobre como você pode consertar isso. O Instagram tem muitos recursos que são desconhecidos para a maioria das pessoas. Por exemplo, ninguém sabe claramente como seu algoritmo funciona. Portanto, se a mesma situação se repetir, esforce-se para controlar seu temperamento. O Instagram provavelmente já está tentando encontrar uma solução. Espero que você ache este artigo útil. Informe-nos na seção de comentários abaixo se alguma das técnicas funcionou para você.

GUIAS RELACIONADOS: