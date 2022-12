10 maneiras de obter desconto para estudantes da Aerie em 2023

Você pode encontrar todas as informações necessárias sobre como solicitar um desconto para estudantes da Aerie neste artigo do blog, juntamente com instruções sobre como fazê-lo.

Se você quer comprar lingerie íntima e outros itens para o seu corpo, venha para cá. É conhecido como Aerie (abreviação de American Eagle lingerie). A linha Aerie também inclui roupas esportivas, roupas de dormir, sutiãs e roupas íntimas.

Quando as mulheres podem usar as roupas que amam, elas se sentem e ficam no seu melhor. Por exemplo, Aerie reconhece que mulheres deslumbrantes vêm em muitas formas, tamanhos e origens. Eles projetam roupas íntimas, roupas, roupas esportivas e coleções de natação para encorajar mulheres de todas as idades a se amarem por dentro e por fora. Existem inúmeras variedades de roupas de dormir, acessórios e roupas de dormir. A marca Aerie é vendida em lojas exclusivas da Aerie, lojas American Eagle Outfitters e online no site da American Eagle.

Então, a Aerie dá descontos aos alunos em suas roupas? Exploraremos o desconto para estudantes da Aerie neste artigo e encontraremos soluções.

Além disso, oferece produtos Aerie para 82 varejistas autorizados em 13 países, incluindo o Reino Unido. Aplicar o código de desconto para estudantes pode economizar dinheiro nos serviços de descontos para estudantes da Aerie.

Aprenda, desaprender e reaprender enquanto você é guiado por Como obter um desconto de estudante Aerie em 2023 nesta postagem.

Qual é a história da águia americana?

American Eagle Outfitters é uma loja de roupas e acessórios com sede no distrito Southside Works de Pittsburgh, Pensilvânia. Foi criada em 1977 como uma divisão de varejo Ventures, Inc., que pertencia e era administrada por Jerry e Mark Silverman como Silverman’s Menswear. Os Silvermans venderam uma parte do negócio para Jacob Price, residente em Knoxville, Tennessee, em 1991.

Esta marca de moda oferece uma variedade de produtos para venda, incluindo jeans, roupas, sapatos, cosméticos, lingerie, moda praia, itens de higiene pessoal e fragrâncias. Eles também comercializam roupas esportivas sob o nome de Aerie. A American Eagle Outfitters, empresa controladora da Aerie, já possuía 77 filhos. A marca visa principalmente estudantes universitários masculinos e femininos, com 949 lojas American Eagle Outfitters e 97 lojas independentes e 67 lojas Aerie lado a lado.

Em 1977, o Twelve Oaks Mall em Novi, Michigan, abriu a primeira loja da American Eagle Outfitters. Entre os produtos mais populares da empresa estão jeans, camisas polo, camisetas gráficas, calças de moletom, camisas henley, boxers e cuecas, agasalhos, roupas de banho (disponível apenas na Aerie), sapatos e acessórios.

O que é o desconto para estudantes da Aerie?

Aerie é uma empresa de roupas íntimas, esportivas e de banho. A Aerie está usando o movimento #AerieREAL para capacitar todas as funcionárias da empresa e mostrar seu apoio à positividade do corpo. De acordo com Aerie, as pessoas devem se sentir confiantes em sua aparência e em si mesmas. Não houve nenhuma modificação desde 2014.

No entanto, você pode economizar 10% em roupas usando Student Beans. A empresa de estilo de vida Aerie oferece roupas íntimas, roupas esportivas e roupas de banho.

Código de desconto para estudantes Aerie



Aerie é uma empresa que fabrica roupas pessoais, roupas de banho, roupas íntimas e outros itens para mulheres. Apesar de ter algumas das melhores ofertas durante os eventos de compras Black Friday e Cyber ​​Monday, você pode economizar dinheiro o ano todo usando o código de desconto para estudantes Aerie testado e comprovado.

Por que os alunos devem comprar na Aerie?

A Aerie oferece ótimos produtos a preços acessíveis, bem como descontos atraentes para estudantes e uma política de devolução. Antes de discutir o desconto para estudantes da Aerie, vamos analisar por que os clientes devem escolher a marca em primeiro lugar.

Estilo em um cadarço

Você pode atualizar seu visual sem gastar muito comprando na área de descontos da Aerie. Se você quiser economizar dinheiro em tudo, desde camisetas gráficas e jeans a acessórios, agasalhos e muito mais, confira o departamento de vendas e aplique um código promocional da American Eagle. Não importa qual seja o seu gosto, você pode ter certeza de receber o melhor valor com as centenas de estilos disponíveis para homens e mulheres.

Ganhe recompensas verdadeiras.

Ganhar na Aerie é mais simples do que nunca: para cada $ 1 gasto, você recebe de 10 a 20 pontos e, depois de atingir 1250 pontos, recebe uma recompensa de $ 5 que pode ser usada online ou na loja. Além disso, ao ingressar, você obtém acesso a descontos da American Eagle exclusivos para membros, um voucher de aniversário de 15% e outras ofertas incríveis.

Além disso, com uma associação de nível 3, você pode receber entrega gratuita em todos os pedidos se gastar mais de $ 350 em um único ano. Ao abrir um cartão de crédito Aerie ou AE, você também pode receber 20% de desconto em sua primeira compra.

Encontre moda em qualquer lugar

O aplicativo American Eagle para iOS e Android permite que você compre sua marca favorita em seu telefone. Você pode vincular sua conta Real Points para receber recompensas fantásticas, descobrir se as calças Aerie que você deseja estão disponíveis em uma loja favorita, salvar seus estilos favoritos em um só lugar, obter cupons Aerie imediatos e procurar uma boa quantidade de idéias de roupas para ajudar você compra roupas novas, entre outras coisas.

Experimente a retirada na loja.

Um novo recurso que você com certeza vai adorar é a capacidade de encomendar produtos online e retirá-los na loja. Compre seus estilos preferidos com cupons Aerie, escolha a retirada gratuita na loja no caixa, aguarde a confirmação por e-mail de que seu pedido está pronto e visite a loja para retirar sua mercadoria. Você pode evitar horas de navegação, economizar dinheiro em custos de envio e se beneficiar de devoluções fáceis se algo não funcionar.

Como obter um desconto de estudante Aerie 2023

Vamos agora examinar as etapas para obter um desconto de estudante da Aerie.

Para receber um desconto adicional de até 20% ao fazer compras no site da American Eagle, você deve criar uma conta e verificar se é aluno. Somente aqueles que estão matriculados na escola este ano são elegíveis para o desconto de estudante da American Eagle.

As etapas a seguir para receber o desconto estão listadas abaixo:

Existe um desconto para estudantes na Aerie?

Sim! Você terá acesso gratuito a um desconto de estudante de 20% nas coleções de roupas, roupas esportivas e roupas de banho da Aerie.

Como posso provar meu status de estudante?

Para se qualificar para o desconto de estudante da American Eagle, você deve criar uma conta Unidays para provar seu status de estudante. Certifique-se de ter preenchido todos os campos e informações necessárias antes de verificar sua conta.

Depois de validada a sua conta, você pode se inscrever para um cartão American Express e fazer compras em dinheiro usando sua conta Unidays. A águia está preparada para começar a desfrutar de todas as recompensas disponíveis. Existem inúmeras oportunidades disponíveis para você.

Ao comprar suas roupas preferidas, os alunos têm uma variedade de estratégias para economizar dinheiro.

Os americanos oferecem inúmeras linhas.

Abra um Cartão de Crédito Conectado AEO e Receba um Desconto de Até 15%

Existem mais possibilidades de ganhar dinheiro e economizar quando você compra no site oficial da American Eagle. O desconto para estudantes é apenas um deles. Você pode receber 15% de desconto em seu pedido inicial ao abrir um cartão de crédito vinculado ao AEO.

Um código promocional de desconto de estudante Aerie de 20% está incluído no cartão de crédito conectado ao AEO e pode ser aplicado a compras futuras. Além do habitual frete grátis com o cartão. Baixe o aplicativo Aerie em seu smartphone ou tablet para receber os detalhes mais recentes sobre os próximos eventos, ofertas exclusivas e códigos promocionais. Você também pode entrar na lista de e-mail da American Eagle para receber atualizações sobre vendas e novos produtos.

Comprar itens na liquidação pode ajudar você a economizar dinheiro.

No site da American Eagle, você pode ver uma lista de itens com desconto. Uma porcentagem do preço total do seu pedido será aplicada quando você selecionar uma dessas opções. Portanto, se você combinar este código de cupom de desconto para estudantes da Aerie com itens já com desconto, poderá economizar ainda mais dinheiro.

A Aerie oferece envios e devoluções?

O envio é sempre gratuito para proprietários de cartões de crédito Real Rewards. Adira imediatamente se ainda não o fez para beneficiar da entrega gratuita em encomendas de $ 75 ou mais. Você também pode selecionar entrega na calçada, retirada na loja ou entrega no mesmo dia para economizar tempo e dinheiro.

Além disso, você tem 30 dias para devolver o item para Aerie se não funcionar no seu teste. Apenas certifique-se de embrulhar os produtos o mais próximo possível. Você pode devolver itens online ou na loja por meio do aplicativo AE Live. Você pode falar com o atendimento ao cliente se quiser mais detalhes sobre remessa ou reembolso.

Conclusão

Lingerie, como sutiãs e outras roupas íntimas, são vendidas pela Aerie. A linha de roupas Aerie também oferece acessórios, roupas de dormir, roupas de dormir e roupas esportivas. Com tantas marcas de alta qualidade, às vezes pode ser um desafio acompanhar todas as mudanças de tendências e estilos que surgem diariamente.

No entanto, usar o aplicativo American Eagle permitirá que você tenha mais influência sobre seu senso de estilo. Jovens mulheres de diferentes formas e tamanhos terão a chance de escolher estilos únicos que melhor se adaptam a elas, graças a #AerieREAL, que visa demonstrar aos clientes que não há necessidade de retocar a beleza. Tanto o site da American Eagle quanto os locais de varejo da Aerie vendem seus produtos.

Há muitos benefícios em comprar na Aerie, incluindo roupas acessíveis, desconto para estudantes e a capacidade de fazer um pedido on-line de qualquer local, seja em casa, na escola ou no trabalho, usando o aplicativo móvel Aerie. Você pode testar o Aerie, pois eles têm uma política de devolução de 30 dias. Esperamos que este post tenha sido útil para você.

