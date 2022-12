11 maneiras de consertar o aplicativo do Facebook que não abre e não funciona no seu iPhone

Você usa o aplicativo do Facebook no seu iPhone? Você está tendo problemas ao usar o aplicativo do Facebook? Se assim for, então você não está sozinho. Sim, muitos usuários relataram que após a atualização do novo patch do iOS 16, alguns dos aplicativos não estão funcionando corretamente, incluindo o aplicativo do Facebook.

No entanto, de acordo com os relatórios, o aplicativo do Facebook cria um problema quando o usuário tenta abri-lo. Bem, quando nossa equipe investigou esse problema, encontramos algumas soluções temporárias para o problema até que a Apple lance mais atualizações para resolver o aplicativo do Facebook que não abre no iPhone.

O Facebook frequentemente para de rodar no Android quando muitos aplicativos estão rodando em segundo plano. No seu telefone, você pode executar muitos aplicativos; no entanto, dependendo da sua capacidade de RAM, o Facebook pode travar de tempos em tempos. Basta limpar todos os aplicativos em execução no painel Aplicativos recentes para corrigir esse problema.

Portanto, aqui estão alguns métodos de solução de problemas com os quais você pode resolver facilmente o aplicativo do Facebook que não abre ou não funciona no seu iPhone. Portanto, se você encontrar esse problema, execute as seguintes correções:

Reinicie o iPhone

Na maioria das vezes, não prestamos atenção em coisas simples. Alguns problemas relacionados ao software foram corrigidos ao reiniciar o telefone por um longo período. Pode valer a pena reiniciar o telefone primeiro, especialmente se estiver funcionando há alguns dias.

Você pode reiniciar seu iPhone pressionando longamente o Poder botão e selecionando Reiniciar. Você pode precisar tentar outras correções abaixo se seu aplicativo do Facebook ainda não estiver funcionando depois disso.

Verifique a conexão com a Internet

Você pode não perceber que não há conexão com a Internet, pois está visualizando postagens em cache enquanto usa o aplicativo iOS do Facebook. No entanto, depois de terminar de visualizar as postagens em cache, você não verá nenhuma postagem mais recente. Você não precisa se preocupar com o fato de seu aplicativo do Facebook estar fora do ar.

Existe a possibilidade de ser sua conexão com a internet. Se não funcionar, tente abrir uma página da Web em seu navegador. Seria útil se você pudesse se reconectar à sua rede sem fio ou rede móvel, se não puder.

Verifique se o seu iPhone tem espaço suficiente

Você deve ter espaço de armazenamento suficiente em seu telefone, para que o aplicativo do Facebook possa funcionar sem problemas. Você deve inicialmente verificar seu espaço de armazenamento em Configurações se o seu Facebook não estiver carregando.

Se o armazenamento do telefone for inferior a 100 MB, talvez você não consiga abrir o aplicativo do Facebook ou ele pode travar ao longo do caminho. É recomendável que você tenha um espaço de armazenamento de até 200 MB para que seu dispositivo funcione com eficiência.

Pode ser necessário mover alguns aplicativos para o cartão SD, desinstalar aplicativos não utilizados ou remover vídeos do armazenamento interno para liberar espaço. Você precisa limpar seu armazenamento. Depois de concluído, verifique se o problema do aplicativo do Facebook não aberto foi resolvido.

Limpe o Cache

Se estiver usando o iPhone, é uma boa ideia limpar o cache periodicamente. Quando os dados armazenados em cache são muitos ou corrompidos, os aplicativos podem funcionar mal, apesar de funcionarem com mais eficiência e consumirem menos recursos.

Mas só é fácil limpar o cache do aplicativo do Facebook em dispositivos Android, mas no iPhone, você precisa reinstalar o aplicativo para remover tudo. Então, por favor, faça isso e verifique se isso ajuda ou não.

Não é incomum que até mesmo grandes empresas como o Facebook tenham períodos de inatividade no passado. Existe a possibilidade de que os problemas do Facebook com o iPhone sejam problemas do Facebook e não do iPhone. Felizmente, sites como o Downdetector rastrear interrupções para muitos dos principais provedores, incluindo o Facebook. Verifique o site do Downdetector para ter certeza.

Existem atualizações frequentes na Play Store do Facebook que corrigem bugs e vulnerabilidades conhecidos no software. Para manter seus aplicativos funcionando sem problemas e com eficiência, você precisará atualizá-los constantemente. Sempre que você tiver problemas com o aplicativo do Facebook, pois ele começa a não funcionar no seu iPhone, atualize-o na Play Store.

Você deve garantir que seu iPhone esteja executando o software mais recente para evitar bugs e malware. Como o Facebook, o fabricante do seu iPhone o atualiza continuamente para mantê-lo funcionando sem problemas. A única coisa que você precisa fazer é manter seu iPhone atualizado. Portanto, para atualizar seu iPhone, você deve executar estas etapas:

Inicialmente, abra o Definições aplicativo. Depois disso, vá para o Em geral . Agora, toque no Atualização de software Em seguida, ele verificará se há novas atualizações do iOS.

Pode ser necessário reinstalar o aplicativo do Facebook se ele não estiver funcionando ou carregando corretamente depois de limpar o cache. É especialmente provável que você tenha problemas para usar o Facebook se não o instalar por meio da PlayStore. Pode haver um problema com a versão do seu telefone, que pode não ser compatível. Se isso acontecer, reinstale o aplicativo do Facebook na Play Store.

Na Play Store, procure por Facebook . Depois disso, toque no Instalar botão.

Seu aplicativo do Facebook pode ter uso de dados limitado se não publicar notificações ou não funcionar em segundo plano. Quando você minimiza o Facebook com a restrição de dados habilitada, o aplicativo não consegue acessar a internet, assim como quando o economizador de bateria está habilitado.

É recomendável colocar o aplicativo do Facebook na lista de permissões para evitar que ele use dados em segundo plano. Isso certamente ajudará você a evitar que o aplicativo do Facebook não abra problemas.

Redefinir seu iPhone

Se algo diferente do Facebook não estiver funcionando corretamente no seu iPhone, considere redefini-lo. As configurações padrão serão restauradas, incluindo senhas WiFi e preferências de configuração. Você pode redefinir seu iPhone seguindo estas etapas.

Inicialmente, no seu iPhone, abra o Definições aplicativo e selecione Em geral Você pode redefinir todas as configurações selecionando Redefinir e Redefinir todas as configurações . Você será solicitado a usar sua senha para confirmar e iniciar o processo.

O problema pode persistir se você usar um iPhone antigo ou um dispositivo com espaço de armazenamento gratuito limitado. Você pode experimentar o Facebook Lite, que é uma versão mais leve do Facebook. De acordo com seu nome, o Facebook Lite consome menos memória e oferece praticamente todos os recursos que você esperaria. Isso pode ajudá-lo a se livrar do aplicativo do Facebook que não abre problemas.

Então, é assim que você pode corrija o aplicativo do Facebook que não abre no seu iPhone. Esperamos que você considere úteis os métodos de solução de problemas mencionados acima. Além disso, sinta-se à vontade para nos informar se precisar de informações adicionais.

